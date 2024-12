Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal verrà ucciso il giorno delle nozze con Nihan?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Kemal viene sequestrato proprio il giorno del matrimonio con Nihan, perché Emir vuole ucciderlo!

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Emir farà rapire Kemal proprio il giorno delle nozze con Nihan. L'imprenditore lo farà sequestrare dai suoi uomini, che poi lo porteranno in una camera iperbarica: l'obiettivo di Emir è quello di far morire soffocato l'odiato rivale in amore. Riuscirà nell'impresa? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Endless Love Anticipazioni: Emir costretto a divorziare da Nihan!

Mentre noi vediamo Emir disperarsi per la fine del suo matrimonio con Nihan, i telespettatori turchi sanno bene che si sta preparando a sferrare un duro colpo al suo rivale in amore che gli ha portato via la sua "dolce moglie". L'imprenditore è stato costretto a firmare le carte del divorzio consensuale: se non lo avesse fatto, Kemal avrebbe consegnato alle autorità dei documenti compromettenti e la Kozcuoglu Holding sarebbe finita in bancarotta. Allora, mentre l'ingegnere e la Sezin organizzavano il loro futuro, ed in particolar modo il loro matrimonio, anche Emir ne stava organizzando uno, ossia quello con Zeynep!

Anticipazioni Endless Love: Emir sposa Zeynep!

Determinato a far innervosire Kemal, Emir ha chiesto a Zeynep di diventare sua moglie. Lei, pur sapendo che lui fosse ancora innamorato di Nihan, non aspettando altro, ha deciso di accettare su due piedi. Così, il Bad Boy e Zeynep sono convolati a nozze con una cerimonia casalinga a cui ha preso parte soltanto Mujgan. Quest'ultima, però, più che commossa era arrabbiata con Emir, il quale, subito dopo aver apposto la sua firma, ha lasciato la neo-sposa da sola per correre a lavoro. Dopo essersi beccato un rimprovero da parte di Mujgan, Emir ha inviato una foto al nemico per metterlo al corrente della "bella" novità, ed invitandolo a raggiungere Zeynep per congratularsi con lei. Il Soydere è corso da Zeynep e le ha chiesto di prendere subito le distanze dall'uomo che aveva appena sposato, ma ha fatto un buco nell'acqua...

Kemal sequestrato il giorno del matrimonio con Nihan, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Dato che Kemal e Nihan stanno portando avanti l'organizzazione delle loro nozze, Emir escogita un piano diabolico per guastare loro la festa: non resterà a guardare mentre i i due provano a coronare il loro sogno d'amore. L'imprenditore aiuta Asu ad evadere dalla clinica psichiatrica, poi le ordina di far fuori Leyla: se quest'ultima morirà, allora il Soydere e la Sezin non potranno far altro che rimandare il matrimonio. Le cose, tuttavia, non andranno come Emir si aspettava. Asu, infatti, non esegue l'ordine del fratello, bensì tenta di eliminare fisicamente la pittrice; per fortuna, sopraggiunge Leyla ed interviene prima che accada il peggio. Purtroppo, nonostante la donna abbia agito per legittima difesa, finisce dietro le sbarre. Kemal e Nihan, rispettando la volontà di Leyla, scelgono di procedere comunque con le nozze. Emir, ancora più frustrato, si prepara quindi a mette in atto il suo piano B. Mentre la futura sposa è già sulla spiaggia con il suo abito nuziale, impaziente di diventare la moglie del suo vero amore, il Soydere si trova nel negozio di Huseyin, il quale gli sta sistemando barba e capelli, quando degli uomini del Bad Boy fanno irruzione; una volta narcotizzato Huseyin, gli scagnozzi portano via con loro suo figlio per rinchiuderlo in una camera iperbarica funzionante di un ospedale abbandonato. Lì dentro, pian piano Kemal resterà senza ossigeno: Emir vuole che muoia soffocato. Quando tutto sembrerà perduto, Zeynep avrà un'illuminazione che potrebbe salvargli la vita...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.