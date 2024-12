Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Emir e Zeynep si sposano!

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Emir sorprenderà Zeynep facendole una proposta di matrimonio. Neanche a dirlo, lei, che non aspettava altro da anni, accetterà subito; così, verranno celebrate le loro nozze lampo. D'altra parte, dato che lui non l'avrà sposata perché innamorato, questo non sarà l'inizio di una bella storia d'amore, anzi... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Endless Love Anticipazioni Turche: Zeynep ed Emir si sposano, Video

Leggi qui sotto le anticipazioni turche di Endless Love e scopri cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in onda su Canale5.

Endless Love Anticipazioni: Kemal costringe Emir a divorziare da Nihan!

Mentre noi vediamo stiamo per assistere ad un momento di gioia per Nihan, che sta per dire addio per sempre ad Emir, i telespettatori turchi sanno bene che quest'ultimo non si arrenderà tanto facilmente, anzi: dopo il loro divorzio, avrà già pronta una contromossa per colpire ed affondare Kemal. Emir viene spinto con le spalle al muro dal suo acerrimo nemico. Il Soydere è riuscito a trovare la documentazione che dimostra che la Kozcuoglu Holding è invischiata in un giro di affari loschi, e, servendosi di questa prova schiacciante, si prepara a ricattare il rivale: consegnerà tutto alle autorità, a meno che non accetti di concedere il divorzio consensuale alla moglie. Dato che Galip è appena finito dietro le sbarre, Emir si rende conto di non avere altra scelta, poiché non può rischiare di finire in bancarotta...

Anticipazioni Endless Love: Kemal e Nihan festeggiano il divorzio!

Kemal e l'amata sono al settimo cielo: finalmente Nihan ed Emir non sono più sposati, poiché lui, messo alle strette, è stato costretto a firmare le carte del divorzio consensuale. Pertanto, la pittrice e l'ingegnere sono impazienti di festeggiare insieme ai loro cari il loro fidanzamento, mentre il tribunale concede il permesso affinché venga effettuato il test del DNA per accertare una volta per tutte se la piccola Deniz sia la figlia naturale del Soydere oppure di Emir. Nel mentre, l'imprenditore, furioso come poche altre volte prima, sta per compiere la sua mossa per dichiarare scacco matto al rivale...

Emir sposa Zeynep, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Emir propone a Zeynep di unirsi in matrimonio con una cerimonia lampo. La giovane, benché sappia che lui continuerà sempre ad amare Nihan e a considerare Deniz sua figlia, non aspettava altro, tanto che decide comunque di accettare. Alla celebrazione casalinga partecipa soltanto Mujgan. Zeynep è commossa, mentre Emir, non appena diventerà suo marito, tornerà ad essere l'uomo spregevole che è sempre stato. Infatti, si affretta ad andare via per recarsi in azienda. A questo punto interviene la madre, che lo schiaffeggia e rimprovera; poi, gli dice persino che si rifiuta di credere di aver dato alla luce una persona così cattiva. Allora Emir, impassibile davanti alle dure parole di Mujgan, le dice che neanche lei è la grande donna che lui venerava mentre era in coma. Al termine del loro scontro, Emir invia una foto delle nozze a Kemal, suggerendogli beffardamente di andare a trovare la sua sorellina per farle le sue congratulazioni. Il protagonista, che sta festeggiando con l'amata il loro tano agognato fidanzamento, corre immediatamente a casa sua per provare a portare via Zeynep, la quale, invece, gli risponde che, a parer suo, può considerarla "morta", visto che ormai ha fatto la sua scelta...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.