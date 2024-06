Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Emir scopre una verità scioccante sulla sua famiglia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Endless Love provenienti dalla Turchia. Emir Kozcuoglu è in cerca di suo fratello, ma non può immaginare quale sia la verità.

Nelle nuove puntante di Endless Love, la soap turca in onda su Canale 5, Emir Kozcuoğlu si metterà alla ricerca ossessiva di suo fratello, dopo aver scoperto che è stato proprio suo padre Galip a causare il coma della madre Mujgan. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia, tuttavia, ci dicono che la ricerca poterà a galla una verità ancora più sconvolgente, ecco tutti i dettagli sulle trame in arrivo in Italia.

Galip ha mandato in coma Mujgan, la verità a Endless Love

Le Anticipazioni sulla soap turca in onda su Canale 5 ci rivelano che, grazie a Nusan ovvero la vecchia assistente di Mujgan, Kemal Soydere scoprirà che la donna è in coma da oltre 25 anni non a causa di un tentato suicido. Kemal e Nihan Sezin, infatti, scoprono che è stato il marito Galip a farla cadere dal tetto della loro villa, credendo che Mujgan lo avesse tradito con un altro uomo. Dopo essere riusciti a ricostruire l’intera storia, Kemal correrà a raccontare tutto a Emir Kozcuoğlu che diventerà una furia contro Galip e vorrà poi cercare il fratello misterioso che ha fatto credere al padre di essere stato tradito. Proprio dall’inizio di queste ricerche, tuttavia, si aprirà un colpo di scena inaspettato che riguarderà la famiglia di Emir.

Anticipazioni Endless Love: Tufan inganna Emir

Emir ha deciso di scoprire tutta la verità sulla sua famiglia e ritrovare il fratello perduto, ma la ricerca non è semplice come sperava. Avendo saputo quello che sta accadendo al Kozcuoğlu, Tufan Kane deciderà di mettere un atto uno stratagemma per far credere a Emir che potrebbe proprio essere lui, il suo braccio destro non così tanto poi fedele, ad essere suo fratello. Tufan manomette il test del DNA e dissemina indizi che traggono in inganno Emir sperando di fargli perdere tempo prezioso. Quello che non sa è che il Kozcuoğlu ha in mente un piano che potrebbe costargli la vita: Emir, infatti, ordina a Tarik Soydere di sequestrarlo e ucciderlo, ma quest’ultimo vorrà ascoltare le parole di Tufan e ripeterà il test, che risulterà inconcludente. L’uomo verrà liberato dopo aver scoperto il suo inganno e Emir dovrà rimettersi alla ricerca del fantomatico fratello. Ma se tutto ciò che sa in realtà fosse sbagliato?

Endless Love Anticipazioni: Emir ha una sorella!

Mentre tutti gli occhi sono puntati su indiziati maschili, le Anticipazioni di Endless Love ci rivelano che per Emir ci sarà un colpo di scena clamoroso nella sua ricerca del fratello scomparso. In ospedale, dove riposa Mujgan in stato catatonico, qualcuno riesce ad addormentare tutto il personale di servizio e a presentarsi al capezzale della donna. Si tratta di Asu Alacahan, è lei la sorella di Emir! La socia di Kemal, per altro innamorata follemente di lui, ha sempre conosciuto la verità sulla sua storia grazie allo zio Hakki che le ha raccontato di come la madre sia stata ingiustamente accusata da Galip e come l’uomo abbia provato ad ucciderla, non credendo che lei fosse sua figlia biologica bensì frutto di un tradimento. Insomma, Asu si è sempre nascosta grazie ad Hakki al quale è stato chiesto da Mujgan di proteggerla ma ora ha intenzione di avere la sua vendetta. Come reagirà Emir alla notizia?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.