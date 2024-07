Endless Love Anticipazioni e Trame turche: Emir e Ozan in manette, Kemal fa scacco matto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni di Endless Love provenienti dalla Turchia. Nelle puntate della soap, presto in onda su Canale 5, Kemal farà arrestare Emir e Ozan.

Nelle prossime puntate di Endless Love, Kemal Soydere farà la sua mossa finale nei confronti di Emir Kozcuoğlu e Ozan Sezin. Le Anticipazioni della soap turca, infatti, ci rivelano che durante un evento benefico organizzato da Nihan, l’uomo farà in modo di far arrestare davanti a tutti i presenti i due rivali con l’accusa di aver ucciso e occultato il corpo di una prostituta. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle trame che si aspettano su Canale 5.

Endless Love, Kemal pronto a tutto contro Emir

Nel corso delle nuove puntate di Endless Love, Nihan Sezin farà credere a tutti di aver deciso di dare una nuova occasione al matrimonio con Emir Kozcuoğlu poiché ancora innamorata di lui. L’uomo, nel frattempo, è alla ricerca del fratello scomparso e ignora che in realtà si tratta di una sorella che altri non è che Asu Alacahan. La decisione di Nihan porterà Kemal Soydere al limite e l’uomo vorrà distruggere ancora di più l’immagine di Emir, occasione che gli viene servita su un piatto d’argento proprio da Asu. La donna, infatti, darà ordine al suo complice Tufan di recapitare una pennetta usb a Kemal, pennetta che contiene il filmato dell’occultamento del cadavere della prostitua Linda, avvenuto più di cinque anni prima, per mano di Emir e di Ozan Sezin. Il filmato lascia il Soydere completamente sconvolto e l’uomo, stanco delle malefatte del marito di Nihan, corre dalla polizia per denunciarlo.

Kemal denuncia Emir nelle nuove puntate di Endless Love

Grazie a Asu e al suo complice Tufan, Kemal è venuto in possesso di prove schiaccianti contro Emir e Ozan e non prenderà tempo, recandosi dalla polizia per denunciare i due per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della prostituta Linda, avvenuto ben cinque anni e mezzo prima. Le Anticipazioni della soap turca di Canale 5 ci rivelano che, nel bel mezzo di un evento benefico organizzato da Nihan, la polizia arresterà i due colpevoli sotto lo sguardo sbigottito dei presenti. La Sezin se la prenderà immediatamente con Kemal, accusandolo di aver esposto il fratello al rischio di finire per sempre in prigione, prima che esploda il caos. A causa di una soffiata di Hakki, infatti, Emir ha scoperto che Asu è sua sorella e tenterà di ucciderla con un colpo di pistola ma la polizia lo fermerà appena in tempo.

Endless Love Anticipazioni: Asu in salvo, Kemal fa scandalo

Grazie all’intervento della polizia, chiamata da Kemal dopo aver portato in commissariato le prove che incastrano Emir e Ozan per l’omicidio della prostituta Linda, Asu si salverà da morte certa. Insomma, il Soydere ha senza dubbio messo in pericolo il fratello di Nihan con questa mossa azzardata, ma ha anche evitato che Asu finisse assassinata. Nel frattempo, mentre Emir medita un nuovo piano per vendicarsi della sorella da dietro le sbarre, Kemal ha deciso di fare lo scacco matto alla famiglia Kozcuoğlu pubblicando in rete il video incriminato. Tutto sembra procedere per il meglio per Kemal, ma l’uomo non ha considerato l’influenza di Emir che ottiene di essere rilasciato con Ozan fino alla fine delle indagini. Un imprevisto che potrebbe costare caro ad Asu dal momento che il fratello vuole ucciderla a tutti i costi.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.