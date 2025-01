Endless Love, altro stop per il 2 gennaio 2025. Ecco che cosa sostituirà la Soap Turca su Canale5

Anticipazioni TV

Si prosegue con la lunga pausa di Endless Love in queste giornate di festa. Giovedì 2 gennaio 2025, la Soap Turca con Kemal e Nihan sarà sostituita da un film natalizio. Vediamo insieme i dettagli di questo ennesimo cambiamento di palinsesto.

I fan di Endless Love non vedono l'ora di tornare a trascorrere i pomeriggi di Canale 5 in compagnia di Kemal e Nihan, ma, purtroppo, dovranno pazientare ancora un altro un po'. Infatti, la soap opera turca non verrà trasmessa neanche domani, giovedì 2 gennaio 2025. Scopriamo insieme quando riprenderà la regolare messa in onda di Endless Love, che cosa succederà prossimamente nelle nuove - ed elettrizzanti - puntate e qual è la trama del film natalizio che domani prenderà posto della soap di successo.

Endless Love: Stop per la Soap Turca

I fan di Endless Love sono in trepidante attesa: quando Kemal e Nihan torneranno a tenerci compagnia nei pomeriggi di Canale 5? Buon notizie: manca davvero poco al giorno della ripresa della regolare messa in onda di questa soap opera turca di successo. Infatti, Endless Love, messa in pausa lunedì 23 dicembre 2024, tornerà sulla rete ammiraglia Mediaset con una nuova - e sensazionale - puntata martedì 7 gennaio 2025.

Endless Love: Le Anticipazioni delle Prossime Puntate

Nuove ed esaltanti puntate di Endless Love ci attendono su Canale 5. Nei primi episodi del 2025, Emir si prepara a contrattaccare per provare a colpire ed affondare colui il quale le ha tolto la cosa più preziosa che aveva, la sua "dolce moglie". Kemal lo ha costretto a firmare le carte del divorzio consensuale da Nihan, e da allora i due si sono messi subito ad organizzare le loro imminenti nozze. Emir, però, non è abituato a restare con le mani in mano, accettando stoicamente la sconfitta. Pertanto, il fratello di Asu vuole far infuriare il Soydere sposando Zeynep, che infatti sta per sorprendere con una proposta di matrimonio. Lei, che costudiva questo sogno nel cassetto da diversi anni ormai, non esita nemmeno un istante a dargli una risposta affermativa...

Tutto per una canzone: La Trama del film che sostituisce Endless Love

Anche domani un film natalizio prenderà il posto della solita puntata di Endless Love. Dunque, giovedì 2 gennaio 2025, a partire dalle 14:15 su Canale 5 andrà in onda Tutto per una canzone. Si tratta di una commedia romantica del 2017 con la regia di R.C. Newey. Nel cast ritroviamo: Becca Tobin, Kevin McGarry, Kendra Timmins, James McGowan, David Keeley, Zarrin Darnell-Martin, Jason Paul e Ted Jefferies.

Adelaide Kay è una star della musica pop. Dopo l'ennesima lite con il suo manager, la cantante decide di abbandonare il tour, sgattaiolando via senza che nessuno se ne accorga. Adelaide è elettrizzata perché sta assaporando una libertà da tempo dimenticata, anche se il buon umore sta per lasciare il posto alla preoccupazione: è bloccata in Virginia, dove il freddo è pungente, ed è senza soldi. Una famiglia del posto l'accoglie in casa propria: sono i Lapps, i quali, nonostante stiano per perdere la loro fattoria, non hanno perso lo spirito natalizio. Nessuno di loro riconosce l'artista, fatta eccezione per il figlio maggiore, Dillon, che spera di poter racimolare un po' di denaro scattandole delle foto per poi rivenderle. I suoi piani, però, andranno in fumo quando si renderà conto di aver cominciato a provare qualcosa per Adelaide.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.