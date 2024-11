Don Matteo 14: Stasera su Rai1 va in onda la quinta puntata della Fiction. Ecco le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Il quinto appuntamento con Don Matteo 14 va in onda questa sera, giovedì 21 novembre 2024, su Rai1. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio di oggi... che potrebbe nascondere una piccola sorpresa.

Stasera, 21 novembre 2021, appuntamento con la quinta puntata di Don Matteo 14. La Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica torna a farci compagnia nella prima serata del giovedì di Rai1, con un nuovo appassionante capitolo di questa nuova stagione, ricca di colpi di scena e di nuovi personaggi. Ma cosa succederà nell’episodio intitolato La Strada Giusta? Cosa accadrà a Don Massimo, al Maresciallo Cecchini, a Giulia, al Capitano Martini e alla PM Vittoria? Scopriamo insieme, ecco le anticipazioni.

Don Matteo 14: La Fiction torna in onda su Rai1 il 21 novembre 2024

Dopo il cambio di programmazione della scorsa settimana, per cui abbiamo dovuto rinunciare al nostro appuntamento con Don Massimo, Don Matteo 14 torna a farci compagnia questa sera, giovedì 21 novembre 2024. Oggi vedremo una quinta puntata decisiva per la storia d’amore anzi di riconquista, del Capitano Martini, sempre più coinvolto da Giulia che, nella quarta puntata, lo ha aiutato a vincere i suoi attacchi di panico. La ragazza e Diego stanno imparando a conoscersi e ad apprezzarsi; la cosa comincia a essere sospetta, visto il vero obiettivo del Capitano, ovvero quello di riconciliarsi con Vittoria, la sua ex fidanzata, che lui ha perso a causa della sua incapacità di impegnarsi davvero in una relazione sentimentale.

Giulia si sta rivelando una ragazza volenterosa sebbene problematica e pure Don Massimo si sta rendendo conto di aver compiuto degli sbagli con sua sorella che, per tutti questi anni, si è sentita sola anzi proprio abbandonata. Il Maresciallo Cecchini non smette di combinare guai e dopo essersi finto astrologo e aver cercato di aiutare il suo Capitano con l’oroscopo, ha risolto un problema in famiglia e ha permesso a sua nipote Martina di riavvicinarsi a suo padre e scoprire qualcosa in più sulla sua adorata mamma. Ma perché tutti trovino il loro equilibrio serve ancora tempo e la puntata che vedremo oggi permetterà a molti di trovare nuove chiavi di lettura alla loro vita.

Don Matteo 14, Anticipazioni: Ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi su Rai1

Nella puntata di Don Matteo 14, in onda oggi su Rai1 e intitolata La Strada Giusta, il Capitano Martini è convinto che Giulia stia aiutando segretamente il suo fidanzato. Diego cerca in tutti i modi di impedirle di fare nuovi errori ma la ragazza sembra non voler accettare i suoi consigli e forse, questa volta, non è davvero intenzionata a rimettersi nei guai. Martini però sarà preso anche da un altro evento, che sconvolgerà la sua vita. Prima della cerimonia, i Carabinieri fermano Egidio, l’uomo che Vittoria, la sua ex fidanzata, stava per sposare. Intanto il Maresciallo Cecchini sta per compiere gli anni e si è convinto che gli stiano organizzando una festa a sorpresa. Sarà forse per questo che è certo di aver visto Don Matteo aggirarsi per le vie di Spoleto? Possibile che il parroco, che dovrebbe essere in Africa, sia tornato per lui?

Don Matteo è davvero tornato a Spoleto? Ecco in anteprima una clip video dell'episodio (forse con sorpresa) in onda oggi:

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.