Cambio di programmazione per Don Matteo 14: la Fiction non va in onda il 14 novembre 2024. Ecco quando tornerà

Anticipazioni TV

Cambio di palinsesto su Rai1. Don Matteo non andrà in onda giovedì 14 novembre 2024. Salta quindi la quinta puntata della Fiction, che. non verrà recuperata in settimana. Scopriamo insieme quando rivedremo Don Massimo e i suoi.

Cambio di programmazione per Don Matteo 14. La Fiction con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, non andrà in onda questa sera, giovedì 14 novembre 2024. L’appuntamento con le avventure del prete con il fiuto investigativo non verranno recuperate durante questa settimana e dovremo aspettare purtroppo una settimana intera, per rivederlo in onda su Rai1. Ma perché questo cambiamento? Cosa succederà nella prima serata di oggi?

Don Matteo 14: la quinta puntata della Fiction non va in onda stasera, 14 novembre 2024

Cambio di palinsesto su Rai1. Diversamente da come ormai siamo abituati da diverse settimane, non passeremo il giovedì sera in compagnia di Don Matteo 14. Le avventure di Don Massimo non saranno il nostro appuntamento di questa sera, 14 novembre 2024. Al loro posto verrà trasmessa la partita Belgio – Italia, penultimo scontro della fase a gruppi della UEFA Nations League, che vede la Nazionale Italia nel Gruppo A2 insieme alla Francia, al Belgio e a Israele. Questo non sarà l’unico incontro della settimana per gli Azzurri; torneranno in campo anche domenica 17 novembre 2024, per la sfida con la Francia. Il tutto comincerà, sia questa sera che domenica, alle ore 20.30.

Don Matteo 14: ecco quando la Fiction tornerà su Rai1

Don Matteo 14 non andrà in onda né giovedì né in altri giorni di questa settimana. L’appuntamento annullato per lasciare spazio alla UEFA Nations League non verrà recuperato e dovremo quindi aspettare il 21 novembre 2024 per vedere il quinto episodio, decisivo per le trame della Fiction. Verrà infatti rivelato un segreto, che potrebbe aiutare Diego a riconquistare Vittoria. Ma le cose, nell’ultima puntata andata in onda il 7 novembre 2024, si sono complicate a causa di Giulia.

Don Matteo 14: ecco cosa succederà nella quinta puntata della Fiction

Il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando il suo fidanzato, rinchiuso in carcere. Per questo la tiene d’occhio e non si fa sfuggire nessuna sua mossa ma soprattutto tenta di farla ragionare. Intanto scopre qualcosa riguardo a Egidio, il futuro marito di Vittoria. I Carabinieri fermano il futuro sposo poco prima della cerimonia. Si avvicina poi il compleanno di Cecchini e il Maresciallo è certo che gli stiano preparando una festa a sorpresa. Ed è forse per quello che vede Don Matteo per le vie di Spoleto. Ma sarà lui?

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.