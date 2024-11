Don Matteo 14, Anticipazioni: Stasera su Rai1 va in onda la Quarta Puntata della Fiction con Raoul Bova

Anticipazioni TV

Questa sera non perdete la quarta puntata di Don Matteo 14. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio in onda oggi, 7 novembre 2024, su Rai1.

Don Matteo 14 torna stasera, giovedì 7 novembre 2024. Un nuovo appuntamento con Don Massimo, Cecchini e il Capitano Martini ci aspettano in prima serata su Rai1 e nell’episodio di oggi rivedremo un personaggio che manca ormai da tempo dalle trame della Fiction, interpretata dalla tredicesima stagione da Raoul Bova, nei panni del nuovo parroco di Spoleto, anche lui con il fiuto per i casi polizieschi.

Ad aiutare Don Massimo – il cui vero nome è Matteo Mezzanotte – ci sono il Maresciallo Cecchini, la perpetua Natalina e il buon Pippo. Ma da questa stagione si sono aggiunti anche il ruvido Capitano Diego Martini – che sotto sotto nasconde un lato molto tenero e romantico – la PM Vittoria Guidi e Giulia Mezzanotte, la sorellastra che per anni il sacerdote ha voluto tenere lontana. Nel corso delle puntate il loro rapporto sta piano piano migliorando così come quello tra il Capitano e Cecchini, cominciato non proprio nel migliore dei modi. Ma cosa succederà nell’episodio in onda oggi e intitolato La Luce del Mondo? Prima di scoprirlo facciamo un piccolo recap di quello che è successo negli episodi precedenti.

Don Matteo 14: ecco dove siamo rimasti

Nelle scorse puntate di Don Matteo 14, Cecchini è riuscito a dimostrare al Capitano Martini di essere un buon carabiniere ma soprattutto un buon amico. Dopo aver cominciato nel peggiore dei modi, con un fraintendimento che ha messo il maresciallo in grande difficoltà con il suo nuovo superiore, i due hanno cominciato ad andare d’accordo, tanto che Diego ha deciso di trasferirsi nell’appartamento di fronte a quello del suo sottoposto. Martini sta iniziando ad abituarsi alle stranezze del suo maresciallo a cui ha però imposto di non coinvolgere “il prete” in nessuna delle loro azioni.

In realtà il Capitano ha parlato chiaro soprattutto con Don Massimo, di cui conosce il passato e che non vuole più vedere sulla scena del crimine. Si renderà presto conto – se non l’ha già fatto – che questo è proprio impossibile, visto che il sacerdote, per un motivo o per un altro, è sempre un passo avanti a loro o comunque al loro passo.

Don Massimo ha invece cominciato a riflettere sulla situazione con sua sorella ed è stata fondamentale una conversazione con il vescovo, avuta nella terza puntata e in cui il canonico ha invitato il suo amico spirituale a seguire lui stesso le sue prediche e di riuscire ad aprirsi al perdono. Giulia ha quindi potuto apprezzare un’apertura di suo fratello per lei ma rimane sempre una sorvegliata speciale sia da Matteo che da Martini, che ha intercettato un incontro con il suo fidanzato in carcere e intende osservarla per scoprirne i loschi traffici. Il Capitano e la Mezzanotte hanno però anche cominciato ad avere uno strano rapporto, che pare – almeno per il momento – aver fatto dimenticare a Diego il suo obiettivo principale: riconquistare Vittoria e farle capire di poter essere un uomo migliore.

Don Matteo 14: ecco le Anticipazioni della puntata in onda stasera su Rai1

Nella puntata in onda questa sera, giovedì 7 novembre 2024, e intitolata La Luce del Mondo, i Carabinieri dovranno indagare sul caso di una liceale caduta dal tetto della scuola. In molti sospetteranno che si tratti di una delle tante challenge che circolano in rete e Don Massimo, in veste di professore di religione, cercherà di parlare di questo con i suoi studenti. Purtroppo il sacerdote non otterrà grandi risultati. Il Maresciallo Cecchini dovrà occuparsi di questo strano caso ma anche del ritorno di Martina, sua nipote, arrivata a casa del nonno ormai adolescente e con alcuni problemi a scuola. Ma per Nino Cecchini le cose nuove non finiranno qui. Si fingerà infatti un astrologo e con un nome falso, comincerà a scrivere per una rivista. Con le sue profezie fasulle, tenterà di influenzare le azioni dei suoi compaesani ma le conseguenze dei suoi gesti saranno imprevedibili. Che succederà? Lo scopriremo stasera alle ore 21.30 su Rai1.

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.