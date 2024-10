Anticipazioni TV

Il terzo appuntamento con Don Matteo 14 va in onda questa sera, giovedì 31 ottobre 2024, su Rai1. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio di oggi. Ecco le Anticipazioni.

Stasera, giovedì 31 ottobre 2024, non perdete il terzo appuntamento con Don Matteo 14. La fiction con Raoul Bova e Nino Frassica torna a farci compagnia nelle prime serate del giovedì e lo fa con una stagione piena di colpi di scena e di nuovi personaggi. Don Massimo si trova ad affrontare se stesso e il peso delle sue scelte; tutta colpa del ritorno di Giulia, la sua sorellastra. Ma anche il Maresciallo Cecchini è nei guai sia in caserma, con il nuovo capitano, sia a casa... e scopriremo perché.

Ma intanto vediamo cosa succederà nella puntata in onda oggi.

Don Matteo 14, Anticipazioni: la Terza Puntata va in onda stasera su Rai1

Il Capitano Martini ha cominciato ad abituarsi alle “stranezze” di Cecchini e la loro collaborazione per ritrovare Egidio – scomparso dopo la festa del suo addio al celibato – ha permesso al Carabiniere di comprendere la bontà del suo Maresciallo. Per questo decide di accettare finalmente il suo invito a trasferirsi nell’appartamento vicino a quello di Cecchini. Non tutto però va come dovrebbe. Appena entrato in casa, Diego si rende conto che in casa c’è una grossa macchia di umidità che ha rovinato la parete del bagno. Urge quindi fare immediati lavori. Pippo, chiamato in causa, non ha intenzione di eliminarla, non dopo avervi riconosciuto l’immagine di San Ponziano. Il Capitano deve pazientare ancora molto e sappiamo che non sarà facile, vista la sua mania del controllo. Nino cerca di sollevargli il morale e di aiutarlo ad aprirsi per riuscire a riconquistare la PM. Don Massimo continua ad avere qualche difficoltà con Giulia, di cui – nonostante ne abbia visto dei lati positivi – ancora non si fida. Il sacerdote comincia a temere che la sorellina stia cercando di circuire un’anziana parrocchiana… ma sarà vero?

Don Matteo 14: Ecco quali sono le novità di questa nuova stagione

La nuova stagione di Don Matteo 14 è ricca di novità e nuovi personaggi. Don Massimo si è ritrovato balzato nel suo passato, non troppo felice, a causa dell’arrivo della sua sorellastra Giulia, con cui non ha mai avuto un buon rapporto e che accusa di aver causato la morte del loro padre. I due fratelli Mezzanotte, nel corso delle puntate, dovranno riuscire a ricucire il loro rapporto e Matteo dovrà anche riuscire a perdonare, così come lui suo alter ego Don Massimo predica di fare. Cecchini dovrà confrontarsi sia con il nuovo Capitano Diego Martini che con la sua nipotina Martina, non più tanto ina ma diventata un’adolescente taciturna e chiusa. Riuscirà nonno Nino a farle tornare il sorriso magari raccontandole di sua madre Patrizia? Il Capitano Martini, uomo apparentemente tutto d’un pezzo, si rivelerà capace di grandi passioni e si troverà in un triangolo amoroso tra Vittoria – la sua ex fidanzata da riconquistare – e Giulia, che entrerà a gamba tesa nella sua vita e nel suo cuore.

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.