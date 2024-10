Don Matteo 14, Anticipazioni: La Prima Puntata della Fiction con Raoul Bova va in onda da stasera, 17 ottobre 2024, su Rai1

Anticipazioni TV

Don Massimo torna tra le vie di Spoleto per Don Matteo 14. La nuova stagione della Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica va in onda da stasera su Rai1. Scopriamo insieme le Anticipazioni del primo episodio.

Tutto pronto per il ritorno di Don Matteo. La nuova stagione, la numero quattordici, comincia stasera – giovedì 17 ottobre 2024 – e la prima puntata di Don Matteo 14 va in onda su Rai1, alle ore 21.30. Ma cosa succederà nei nuovi episodi della Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica? Quali sono le novità di quest’anno? Scopriamolo insieme.

Don Matteo 14: la Fiction con Raoul Bova torna nelle prime serate di Rai1

L’attesa è finita e stasera, giovedì 17 ottobre 2024, rivedremo Raoul Bova nei panni di Don Massimo in Don Matteo 14. La Fiction si conferma un appuntamento imperdibile nelle prime serate di Rai1 e quest’anno ci propone una storia che permetterà di fare luce sul passato di Matteo Mezzanotte, ovvero Don Massimo, ma anche di esplorare la nuova vita famigliare del Maresciallo Cecchini e di appassionarci ancora una volta a un triangolo amoroso. La nuova stagione di Don Matteo sarà ricca di colpi di scena ma anche di nuovi personaggi. Anna e Marco ci saranno ancora ma vi anticipiamo, senza svelarvi nulla sul loro annunciato e atteso matrimonio, che i due ci faranno compagnia per poco e prenderanno delle strade diverse dai loro amici. Se insieme o divisi lo scoprirete solo questa sera, visto che nella prima puntata di Don Matteo 14 si parlerà proprio delle doppie nozze tra il capitano e il PM e tra Nino ed Elisa.

Ma nel primo episodio conosceremo anche i nuovi personaggi, tre di questi in realtà, che saranno protagonisti – insieme a Don Massimo – delle trame dei dieci appuntamenti con una Fiction che si rivela sempre più parte della storia della nostra televisione.

Don Matteo 14: La Trama della nuova stagione e i nuovi personaggi

Don Matteo 14 partirà da dove avevamo lasciato la scorsa stagione, ovvero dal matrimonio, doppio, tra Nino ed Elisa e Anna e Marco. I quattro cercheranno di coronare il loro sogno d’amore, più volte sfumato e spereranno di riuscirci davvero. Ma le novità di quest’anno piomberanno loro addosso, coinvolgendo più che mai Don Massimo. Il sacerdote si troverà di fronte a una persona con cui aveva giurato di non avere più alcun rapporto e che invece ritornerà nella sua vita, costringendolo a fare i conti con le sue scelte del passato, che cozzano con le sue promesse da prete e i suoi voti. A Spoleto arriverà infatti Giulia Mezzanotte, la sua sorellastra, una combinaguai di prima categoria che Matteo aveva cancellato dalla sua famiglia e a cui aveva intimato di non farsi più vedere per un errore compiuto anni prima e che non le mai perdonato. Ma il perdono, per Don Massimo, è alla base del suo Credo e ora dovrà fare nuove e importanti scelte sia come padre spirituale che come uomo. Ad aiutarlo ci saranno Pippo e Natalina soprattutto, che si rivelerà determinante per i fratelli Mezzanotte. Ma a Spoleto non arriverà solo Giulia. In caserma farà il suo ingresso il Capitano Diego Martini – Anna sarà andata via ma non vi riveliamo ancora se con Marco o no – un uomo tutto d’un pezzo, che metterà Cecchini sull’attenti, dopo un incontro che il Maresciallo avrebbe voluto evitare. Il nuovo capo dell’Arma non sarà arrivato in città solo per dovere ma anche e soprattutto per amore. Vorrà infatti riconquistare Vittoria Guidi, la nuova PM della città umbra, con cui ha passato sette anni della sua vita, senza però nessuno promessa di un futuro insieme. La loro rottura, dovuta proprio al senso di vacuità nel loro amore, non ha cancellato i loro sentimenti… c’è però un problema. Vittoria, nel mentre, si è fidanzata con un certo Egidio e sta per sposarsi con lui.

Vi riveliamo che tra un caso e l’altro, che Don Massimo aiuterà a risolvere, ci sarà spazio per un triangolo amoroso. Sì perché Giulia si proporrà di aiutare Diego a riconquistare la Guidi ma poi… bè avete sicuramente capito!

Don Massimo, in questa stagione, incontrerà anche Bartolomeo, per gli amici Bart, un bambino di sette anni affetto dalla sindrome di down e molto appassionato di apicoltura. Il sacerdote lo prenderà sotto la sua ala protettiva e lo porterà a vivere in canonica, riuscendo a convincerlo a relazionarsi piano piano con gli altri bambini della sua età. Vi abbiamo parlato anche di Cecchini e di un incontro con il passato. Ebbene, nella vita del maresciallo tornerà Martina, la figlia del Capitano Tommasi e di Patrizia. La ragazzina non sarà più la bambina solare e dolce di una volta ma si presenterà come un’adolescente chiusa e scontrosa. Nonno Nino dovrà faticare e non poco per ritrovare quella luce in lei, che gli ricorda tanto la sua adorata figlia scomparsa.

Il Capitano Martini è interpretato da Eugenio Mastrandrea; Giulia da Federica Sabatini, Vittoria da Gaia Messerklinger, Egidio da Federico Galante, Martina da Roberta Volponi e Bart da Francesco Baffo.

E dopo le dovute presentazioni ecco cosa succederà nella prima puntata di Don Matteo14.

Don Matteo 14: Anticipazioni Prima Puntata del 17 ottobre 2024

Nel primo episodio di Don Matteo 14, intitolato La Samaritana, a Spoleto c’è grande fervore per il doppio matrimonio tra Anna e Marco e Nino ed Elisa. Dopo tanto tempo e diversi tentativi falliti, il capitano e il PM sembrano pronti a convolare a nozze ma proprio nel loro grande giorno, sulla strada per la chiesa, Anna trova una donna riversa a terra, in fin di vita. Appeso il suo abito da sposa alla stampella, Anna si mette subito a indagare e scopre che la giovane che ha soccorso si chiama Giulia Mezzanotte e che è la sorellastra di Don Massimo. Il sacerdote viene subito interrogato e rivela di aver ricevuto da lei una telefonata la notte prima, dopo anni di silenzio, ma di non averla voluta nemmeno ascoltare a causa di alcuni dissidi avvenuti anni prima e che li avevano portati a non vedersi più. Cecchini non capisce perché il sacerdote sia così freddo e nemmeno Natalina, che invece trova la nuova arrivata desiderosa e bisognosa d’amore. Giulia si scoprirà essere invischiata in un caso molto complesso che i Carabinieri dovranno risolvere sempre con l’aiuto del Capitano Olivieri, mentre sono in attesa dell’arrivo del nuovo capitano, Diego Martini, che si presenterà a Spoleto sotto mentite spoglie, metterà in difficoltà Cecchini e nasconderà un segreto. Non si è fatto assegnare alla caserma della città umbra solo per questioni di lavoro ma… per questioni sentimentali!

Per scoprire la verità su di lui e su Giulia dovremo aspettare e lo dovremo fare anche per sapere che ne sarà delle nozze di Anna e Marco e di Nino ed Elisa. Questi matrimoni “non saranno da fare”?

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.