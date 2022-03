Don Matteo 13 e tutte le Anticipazioni su un ritorno pieno di novità

Anticipazioni TV

Stasera riparte Don Matteo e ne vedremo delle belle, con grandi novità, la partenza di Terence Hill e l'arrivo di Raoul Bova oltre a nuovi personaggi con la medesima formula di successo. Tutte le anticipazioni.

Un appuntamento puntuale come le ricorrenze annuali più significative, ma in televisione. Don Matteo ormai è tutto questo e ancora di più per milioni di italiani, oltre che per un significativo numero di persone in altri paesi, pronti a gustarsi le avventure fra commedia e giallo di Terence Hill in versione parroco indagatore. Ma quest’anno, il tredicesimo, sono attese grandi novità. Da stasera, giovedì 31 marzo, torna su Rai 1 in prima serata per dieci appuntamenti Don Matteo, regia di Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone,. Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei. Nel cast tornano anche Nino Frassica, Maurizio Lastrico, Maria Chiara Giannetta, reduce dal successo di Blanca e di Sanremo, Pamela Villoresi, con il ritorno di Flavio Insinna, promosso colonnello dei Carabinieri.

225 puntate dopo, ecco di nuovo una fiction che richiede “un enorme lavoro di progettazione”, come ricorda il produttore. “Un anno e mezzo di scrittura, con tante persone che lavorano con noi per tutto l’anno. Terence Hill ha manifestato la volontà di ridurre il suo impegno, aveva proposto quattro puntate sole, ma una macchina di queste proporzioni deve funzionare a pieno regime. Quindi dalla quinta puntata arriverà Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, poi se vorrà in futuro tornare a trovarci lo accoglieremo volentieri”.

Si è limitato a un saluto dalla sua casa nella campagna fuori Los Angeles, l’originale Don Matteo, durante la presentazione alla stampa della nuova stagione. A proposito di queste novità, la risposta è scontata e pertinente, “Ogni tanto come comunicatori dobbiamo fare qualcosa che il pubblico non vuole. Se lavori bene e con coscienza non credo che questo possa provocare un calo negli ascolti. Ogni tanto dei cambiamenti provocano all’inizio delle proteste degli spettatori, che poi saranno contenti. Bisognare cambiare per mantenere le storie sempre nuove.”

E quindi eccolo, il signor novità di quest’anno, anche se arriverà in televisione solo fra qualche settimana. “Arriverò dalla quinta puntata”, ha spiegato Don Massimo, ovvero Raoul Bova. “Ci sarà un motivo per cui giungerò, ma non rovinerò la sorpresa. Ho incontrato Terence Hill, volevo guardarlo e sentire il suo consenso, non so bene neanche io cosa cercassi, penso il fatto che fosse lui a passarmi il testimone. L’ha fatto, dicendomi di essere il più sincero possibile nell’interpretarlo. Per me è stato un grande onore e un piacere. Non mi avrebbero assegnato responsabilità così grossa se non ci fosse stata stima, da lì sono partito a pensare quale personaggio fosse Don Massimo, cosa volessimo raccontare con questo nuovo prete. È fragile e allo stesso tempo ha forza e voglia di imparare. Un ruolo che sentivo necessario in questo momento della mia carriera, così come provare queste emozioni e renderle.”

Le Anticipazioni sulla Prima Puntata di Stasera di Don Matteo 13

La serie Don Matteo continuerà a caratterizzarsi per il suo format investigativo, attraverso il quale vengono trattati temi di attualità, aspetti morali e contraddizioni della moderna società. Tipici della serie sono anche due elementi della sceneggiatura come la speranza e la serenità.

Don Matteo ha raccontato uno spaccato dell’Italia, dai problemi degli adolescenti, al loro rapporto con i genitori, al mondo degli adulti in generale, dando sempre una chiave per affrontare frontalmente la vita, ma sempre in modo positivo ed equilibrato. Così come accade in questa nuova serie in cui don Matteo accoglie in canonica Federico, un diciassettenne con un difficile passato alle spalle: abbandonato da sua madre, tutto quello che vuole è prendersi cura di suo fratello Clementino, un neonato di pochi mesi. Grazie all’incontro con don Matteo, ma anche a Greta, una sua compagna di classe con alle spalle un’infanzia complicata, questo ragazzone burbero e irascibile imparerà a gestire le sue emozioni e a sperare nei miracoli.

A Spoleto sono in corso i preparativi per celebrare i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo, e naturalmente Cecchini è in prima linea. Insieme a lui anche Anna e Marco, che dopo tante peripezie sentimentali si sono ormai ritrovati come migliori amici. Gli ospiti in arrivo sono tanti: tra loro anche il Colonnello Anceschi, insieme con la giovane figlia Valentina. A pregiudicare il clima di festa, però, è il ritrovamento del corpo senza vita di una persona molto vicina allo stesso Don Matteo.