DOC - Nelle tue mani con Luca Argentero: Stasera la seconda puntata della Fiction su Rai1

Anticipazioni TV

Dopo il successo della prima puntata torna in prima serata su Rai1 la Fiction con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, un giovane e brillante primario di Medicina Interna.

Appuntamento su Rai1, stasera, 26 marzo 2020, con la seconda puntate del nuovo medical drama DOC - Nelle tue mani. La fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco e ispirata ad una storia vera, vede nei panni del protagonista - il medico Andrea Fanti - Luca Argentero. Nel Cast anche Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, allieva ed amante - ormai dimenticata - del dottore.

La storia ha l'ambizione di raccontare la malattia come possibilità di nuova occasione, di cambiamento, di sfida. Tutto ha inizio infatti con un grave incidente che porterà, il brillante primario Andrea Fanti, a dimenticare i suoi ultimi dodici anni di vita e a dover dunque riscoprire chi è davvero, qual è il suo posto. La vicenda di Andrea Fanti non è purtroppo frutto della mente creativa di bravi sceneggiatori, ma si ispira ad una storia realmente accaduta, quella del medico Pierdante Piccioni. E' il 31 maggio 2013, Pierdante Piccioni - oggi Primario al Pronto Soccorso di Codogno, medico in prima linea nella lotta al Coronavirus - resta vittima di un terribile incidente a seguito del quale perde 12 anni di memoria. Il dottore ha dovuto dunque ricominciare da zero, ma forse con una marcia in più, essere paziente e poi medico infatti, gli ha permesso di trovare un'intesa speciale con le persone che cura, tanto da guadagnarsi il soprannome di “dottor empatia”.

Doc - Nelle tue Mani: il Riassunto della Prima Puntata

La vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che era diventato. Andrea viene ricoverato nel reparto di Medicina Interna, nella speranza che col passare del tempo il luogo a lui più familiare lo aiuti a recuperare i ricordi. Giulia segue la sua riabilitazione, ma si trova ad avere a che fare con un uomo diverso da quello che conosceva. E mentre Andrea cerca di fare i conti con la sua nuova condizione, si lascia coinvolgere dal caso medico del suo compagno di stanza, Jacopo, un ragazzino con una patologia complessa e un inconfessabile segreto.

Le Anticipazioni della Seconda Puntata di Doc -Nelle tue Mani

Episodio 3 - Niente di personale

Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese.





Episodio 4 - Una cosa buona che fa male

L’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di iniziare a conoscerli veramente. Nel frattempo, coinvolge il reparto nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato, ma che qualcuno vuole nascondergli a tutti i costi.

L'appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25