DOC - Nelle tue Mani 3: video intervista a Pierpaolo Spollon e Giacomo Giorgio

Stasera torna con la seconda serata la nuova stagione della fiction di Rai 1 DOC nelle tue mani. Ne abbiamo parlato con una colonna della serie come Pierpaolo Spollon e una novità come Giacomo Giorgio.

La quotidianità al Policlinico Ambrosiano è sempre un fermento, fra nuovi complessi casi clinici e le relazioni fra chi lavora nell'ospedale che rendono l'atmosfera bella carica e interessante. Siamo giunti alla seconda puntata, diretta da Jan Maria Michelini, della terza stagione di DOC nelle tue mani, che stasera 18 gennaio ci riporta fra le corsie più amate della televisione italiana. Il dottor Fanti, alias Luca Argentero, è tornato primario ma è sempre alle prese con la sua allergia alle regole e alle ragioni economiche del reparto che dirige.

Abbiamo incontrato due specializzandi di lusso, un veterano che ne ha passate tante come Pierpaolo Spollon, e una nuova recluta, direttamente reduce dal successo di Mare fuori, Giacomo Giorgio, che si presenta come studente in reparto con una certa strafottenza.

Ecco la nostro video intervista.