Doc - Nelle tue mani 2, video intervista a Matilde Gioli: "Ciò che accade a Giulia la porta a cambiare completamente"

Abbiamo parlato con Matilde Gioli in occasione del debutto della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, la fiction di Rai1 che ha fatto registrare 7 milioni di spettatori per la prima puntata.

Molte cose sono successe e succederanno alla Dottoressa Giulia Giodano. La seconda stagione di DOC - Nelle tue mani è iniziata e ormai non possiamo più pensare di lasciar andare da soli tutti quei personaggi senza di noi. È impossibile staccare la spina emotiva dalle vicende dell'ospedale Ambrosiano che si sviluppano su otto serate di Rai1 per un totale di 16 episodi, disponibili in streaming su RaiPlay dopo il primo passaggio televisivo. In occasione del debutto dei nuovi episodi della serie prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, abbiamo incontrato virtualmente Matilde Gioli che dà corpo e anima a Giulia Giordano. L'intervista si è svolta a distanza, ma la Gioli era proprio sul set della fiction dove ha trascorso molte settimane insieme ai colleghi attori per mettere in scena le vite private e professionali del gruppo di medici che appassionano i telespettatori. Qui sotto la video intervista con Matilde Gioli.





DOC - Nelle tue Mani: di cosa parlerà la seconda stagione

Al termine della prima stagione il Dottor Fanti era diviso fra due donne. Agnese, la moglie da cui non ricordava di aver divorziato e che continua ad amare, e Giulia, l’assistente con cui ha scoperto di aver iniziato una relazione, ma della quale dopo l’incidente non sapeva più nemmeno il nome. Doc ha trovato nel reparto la sua nuova famiglia e un nuovo equilibrio di vita. Lo ritroviamo proprio lì all’inizio di questa seconda stagione. Ma non può immaginare che genere di tempesta si stia per abbattere su tutti: la peggior pandemia degli ultimi cento anni, la prima nella storia di estensione globale, con Milano come epicentro mondiale. Doc e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l’emergenza Covid. Ma nei nuovi episodi della serie non indugerà sulla fase critica dell’emergenza sanitaria, raccontando invece il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia. Gli sceneggiatori racconteranno come Doc e il suo reparto, dopo essere stati in prima linea nella guerra contro il Covid, ricominciano a prendersi cura, con tutta l’empatia di cui sono capaci, dei pazienti che si affidano a loro in cerca di una diagnosi e di una nuova vita.