DOC - Nelle tue mani 2: Stasera il Finale di Stagione su Rai1

Questa sera va in onda su Rai1 l'ottava e ultima puntata della seconda stagione della fiction DOC - Nelle tue mani con Luca Argentero e Matilde Gioli.

Va in onda questa sera giovedì 17 marzo 2022, alle 21:25 su Rai1, l'ottava e ultima puntata della seconda stagione di DOC - Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli che racconta la storia del medico Andrea Fanti e dei colleghi dell'ospedale in cui esercita la sua professione. Siamo dunque arrivati al finale di stagione di questa serie che ha appassionato milioni di spettatori. Da dopo questa sera, i 16 episodi saranno tutti disponibili in streaming su RaiPlay.

Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, la serie ispirata ad una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni che a causa di un'amnesia ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita privata e professionale. Nel cast ritroviamo gli attori che già conosciamo dalla prima stagione e da nuovi arrivi. Oltre a Argentero e Gioli, vediamo sullo schermo Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Silvia Mazzieri, Giovanni Scifoni, Gaetano Bruno, Gianmarco Saurino e Giusy Buscemi. La regia è affidata a Beniamino Catena e Giacomo Martelli.

Doc - Nelle tue mani: la trama dell'ultima puntata in onda stasera 17 marzo 2022

Doc - Nelle tue mani Episodio 15: Stigma

Quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Doc è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso. Ma quando un batterio molto aggressivo si diffonde in reparto, tutti i medici devono cambiare le loro priorità.

Doc - Nelle tue mani Episodio 16: Mutazioni

Chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta. Nel frattempo, Agnese e Cecilia sono a un bivio: collaborare per aiutare Andrea o lasciare che le loro divisioni prevalgano.

Doc - Nelle tue mani: Clip in anteprima del finale di stagione

Nel video qui sotto, potete vedere una clip in anteprima, un assaggio dell'ultima puntata di Doc - Nelle tue mani.





