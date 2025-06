DOC: la Quinta e Ultima Puntata della Stagione ci aspetta Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera, martedì 17 giugno 2025, non perdete l'appuntamento con la quinta e ultima puntata della stagione di DOC, la serie TV remake di Doc - Nelle Tue Mani. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di oggi in arrivo in prima serata su Rai1.

Arriva questa sera, 17 giugno 2025, il finale di stagione di DOC, il remake americano di Doc – Nelle Tue Mani. La fiction, che ci sta facendo compagnia il martedì in prima serata su Rai1, si conclude oggi e scopriremo presto se e quando arriverà in Italia la seconda stagione, confermata da FOX. Intanto però vediamo cosa accadrà negli ultimi episodi in onda in questa calda serata di giugno passando prima per un breve riassunto di quanto accaduto nelle puntate precedenti.

DOC: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Nella quarta puntata di DOC abbiamo scoperto cosa è successo davvero a Richard poco prima che Amy perdesse la memoria. Il dottore, distratto dai suoi problemi famigliari, ha purtroppo fatto un errore clinico e ha ucciso uno dei suoi pazienti. La Larsen, ormai diventata insensibile e totalmente incapace di provare empatia, era sul punto di scoprire tutto e di condannarlo a lasciare per sempre la sua professione. L’incidente della primaria è stato provvidenziale ma Richard ha mostrato di sentirsi ancora profondamente in colpa per quanto accaduto e ha confessato tutta la verità a sua moglie Victoria.

Amy ha ristabilito un dialogo con Sonya e l’hai aiutata a vincere la vergogna di denunciare un terribile abuso, subito anni prima e che l’aveva talmente distratta dal suo lavoro da farsi riprendere più volte dalla Larsen e da farle perdere la stima nei confronti della dottoressa, incapace di provare un minimo di pietà davanti a una sua collega in evidente difficoltà. Amy ha anche deciso di continuare la sua relazione con Jake, confessando prima a Michael e poi a Jake, che la cosa dura da mesi e che è quindi iniziata ben prima del suo incidente. Michael non ha preso per nulla bene la notizia e, alla fine della puntata ovvero mente la Larsen stava festeggiando la sua nomina a dottore (dopo aver rifatto l’esame di riabilitazione), si è presentato a casa dell’ex moglie per confessarle di sentire la sua mancanza e di sentirsi in grande difficoltà.

DOC, Anticipazioni: scopriamo insieme le trame degli episodi finali della Fiction

Stasera su Rai1 andranno in onda gli episodi finali di DOC. La prima stagione della fiction remake di Doc – Nelle Tue Mani arriva alla sua conclusione ma è probabile che tornerà molto presto con nuove avvincenti puntate. La serie è stata rinnovata da FOX, che sta lavorando alla seconda stagione, presto in onda. Ma vediamo le trame di oggi:

nel primo episodio intitolato Quel che sale…, il padre di TJ , Randy, è stato ricoverato dopo una cadura. Inizialmente sembra non si tratti di qualcosa di grave ma successivamente Randy si rende conto di non avere più sensibilità alle gambe . I chirurghi spingono l’uomo a sottoporsi a una rischiosa operazione ma Amy è convinta che si tratti di un linfoma e che si debba agire in modo molto diverso. Randy dà retta alla Larsen , di cui si fida ciecamente visto che, anni prima, aveva salvato la vita a suo figlio;

Il remake americano DOC va in onda in prima serata su Rai1