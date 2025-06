DOC: la Quarta Puntata va in onda Stasera, 10 giugno 2025, su Rai1. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Questa sera, martedì 10 giugno 2025, appuntamento con la quarta puntata di DOC, la serie TV remake di Doc - Nelle Tue Mani. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di oggi in onda su Rai1.

Questa sera, martedì 10 giugno 2025, non perdete il nuovo appuntamento con DOC, la Fiction remake di Doc – Nelle tue mani, in onda su Rai1. La dottoressa Amy Larsen, la protagonista di questa serie TV, deve ricostruire la sua vita dopo aver dimenticato 8 anni del suo passato in seguito a un incidente stradale. Per lei non è semplice, soprattutto perché in questi 8 anni ha seminato odio e rancore intorno a sé. La morte di suo figlio Danny l’ha portata ad allontanarsi da tutti, persino da sua figlia, e a rovinare il suo matrimonio con Michael, direttore sanitario dell’ospedale in cui Amy lavora e legato a lei da un sentimento di amore e odio. Con il tempo Amy sta riscoprendo il suo lato umano ed empatico, quello che l’ha portata a studiare medicina ma presto scoprirà anche che intorno a sé una fitta coltre di bugie la sta per soffocare e distruggere.

Ma vediamo insieme cosa è successo negli episodi precedenti e cosa accadrà nei due previsti per oggi e in arrivo alle ore 21.50.

DOC: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

La terza puntata di DOC ha portato alla luce molti segreti per Amy o meglio molte cose che lei ha dimenticato e che nessuno, fino a quel momento, aveva avuto il coraggio di ricordarle. Michael, sotto consiglio di Gina e di sua figlia Katie, si è deciso a raccontare all’ex moglie di aspettare un figlio dalla sua attuale moglie. Michael ha tentennato sino a ora perché ha una terribile paura del giudizio di Amy, a cui è ancora legato da un sentimento simile all’amore ma è soprattutto spaventato di non riuscire ad amare il bambino in arrivo, un maschietto, perché ancora sconvolto dalla morte di Danny.

Amy, che non ricorda gli ultimi 8 anni e la sua mente, è ancora innamorata di Michael e ha fatto fatica ad accettare questa novità nella vita di colui che lei ancora considera suo marito ma il recuperare il rapporto con sua figlia Katie ma soprattutto l’accoglierla in casa sua dopo anni di lontananza, le ha dato la forza di andare avanti. Sta recuperando anche la stima della dottoressa Sonya, con cui ha collaborato a un caso molto complicato e che ha fatto storcere il naso a Richard, che ha sguinzagliato la dottoressa Maitra contro la Larsen per impedire a quest’ultima di ricordare quello che è successo pochi giorni prima del suo incidente, ovvero l’errore sanitario o meglio l’imbroglio sanitario di cui lui è stato protagonista.

Ma soprattutto Amy ha scoperto che Jake, il suo collega e capo degli specializzandi, era diventato il suo amante e che tra loro non era solo una relazione di sesso; c’era un sentimento molto forte, che alla fine della puntata è sembrato riaccendersi.

DOC, Quarta Puntata: Scopriamo insieme le anticipazioni dei due episodi di stasera

La quarta puntata di DOC ci aspetta stasera, 10 giugno 2025, su Rai1. Scopriamo insieme le anticipazioni dei due episodi in onda oggi:

nel primo episodio , intitolato Segreti e Bugie, Richard è totalmente preso dai suoi problemi famigliari e non riesce a pensare ad altro. Suo figlio è affetto da disturbi mentali e Victoria, sua moglie, non riesce più a controllarlo e vorrebbe ricoverarlo per dargli l’assistenza che merita. Richard si oppone anzi minimizza e continua a farlo sino a quando si rende conto di non aver aiutato Sonya nel momento in cui aveva più bisogno di lui, per occuparsi delle sue faccende private;

, intitolato Segreti e Bugie, è totalmente e non riesce a pensare ad altro. Suo figlio è affetto da disturbi mentali e Victoria, sua moglie, non riesce più a controllarlo e vorrebbe ricoverarlo per dargli l’assistenza che merita. Richard si oppone anzi minimizza e continua a farlo sino a quando si rende conto di non aver aiutato Sonya nel momento in cui aveva più bisogno di lui, per occuparsi delle sue faccende private; nel secondo episodio, intitolato L’uomo progetta, Michale vede Jake e Amy che si baciano una mattina prima di entrare in ospedale. Furioso e forse un po’ geloso, convoca Jake nel suo ufficio e lo accusa di non avere un comportamento appropriato nei confronti di una sua subalterna. Jake racconta tutto a Amy che decide di affrontare il suo ex marito e di rivelargli che la loro relazione non è nata da poco ma risale a mesi prima del suo incidente.

Il remake americano DOC va in onda in prima serata su Rai1