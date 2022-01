Doc, l’emergenza in corsia: il ritorno di una Fiction di grande successo su Rai 1

Anticipazioni TV

La prima stagione ha ottenuto risultati straordinari e in parte inattesi. Ora Doc - Nelle tue mani torna con una nuova serie da giovedì 13 gennaio in prima serata su Rai1. La presenta Luca Argentero con un cast ormai diventato familiare per milioni di italiani.

È stato direttamente Doc, alias Luca Argentero, in abiti di scena, a introdurre l’incontro stampa per la seconda stagione della serie evento dello scorso anno, campione di ascolti della prima serata di Rai1 e della televisione italiana. Dal set in cui viene ricostruito il Policlinico Ambrosiano al centro delle vicende, tutto il cast, salvo sporadiche assenze giustificate, ha voluto presentare il luogo in cui ogni giorno, a partire dalle 8 del mattino e per sette mesi hanno frequentato per regalare al pubblico nuove avventure di Doc - Nelle tue mani. Una serie in otto serate e sedici episodi in onda su Rai1 da giovedì 13 gennaio. La regia è Beniamino Catena e Giacomo Martelli. Il soggetto di serie e supervisione alle sceneggiature è di Francesco Arlanch e Viola Rispoli.

“Ci sarà la pandemia, non potevamo ignorarla, ma solo una puntata avrà al centro il Covid, nelle altre avrà un ruolo, ma senza ammorbare troppo con una pesantezza che già accompagna ancora le nostre giornate”. Così Luca Bernabei produttore per Lux Vide insieme a Rai Fiction. Nel cast della fiction, oltre a Luca Argentero, ci sono ritorni graditi e nuove entrate. Un cast corale composto da Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Marco Rossetti, Silvia Mazzieri, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Gaetano Bruno, Gianmarco Saurino, Giusy Buscemi.

Nella prima stagione di Doc - Nelle tue mani abbiamo seguito le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, a partire dal colpo di pistola che gli ha cancellato dodici anni di memoria. A causa di questa amnesia il dottor Fanti ha dunque dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita. L’abbiamo visto riscoprire la bellezza del lavoro in corsia, perché essere stato paziente ha rivoluzionato il suo approccio alla cura: ha abbandonato l’atteggiamento freddo e distaccato che aveva da primario, per tornare ad essere un medico empatico, completamente dedito all’ascolto del paziente. Per essere precisi, un “medico con limitazioni”. Perché Doc, come lo chiamano tutti, non è stato pienamente reintegrato nell’organico dell’ospedale: data la sua peculiare condizione, può avere solo il ruolo di semplice aiutante degli specializzandi.

Al termine della stagione l’abbiamo lasciato diviso fra due donne: Agnese, la moglie da cui non ricordava di aver divorziato e che continua ad amare, e Giulia, l’assistente con cui ha scoperto di aver iniziato una relazione, ma della quale dopo l’incidente non sapeva più nemmeno il nome. Doc ha trovato nel reparto la sua nuova famiglia e un nuovo equilibrio di vita. Lo ritroviamo proprio lì all’inizio della stagione. Ma non può immaginare che genere di tempesta si stia per abbattere su tutti: la peggior pandemia degli ultimi cento anni, la prima nella storia di estensione globale, con Milano come epicentro mondiale. Doc e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l’emergenza Covid. Ma questa seconda stagione della serie non indugerà sulla fase critica dell’emergenza sanitaria: racconterà piuttosto il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia.

Se la prima stagione, insomma, aveva raccontato il recupero di un uomo dopo il trauma di una malattia, in questa seconda sarà un paese intero che riparte dopo aver superato l’emergenza.