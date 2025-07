Din Don Viaggio di Nozze a Cinecittà World arriva su Italia 1: il film è stato girato al parco del cinema e della TV di Roma

Anticipazioni TV

L’ottavo capitolo della fortunata saga televisiva andrà in onda domenica 3 agosto in prima serata su Italia1. Seguirà il 10 agosto il nono capitolo della saga, Din Don Paesani Spaesati, anch’esso girato tra Cinecittà World e Roma World.

Cinecittà World si trasforma ancora una volta in un grande set a cielo aperto per accogliere una nuova avventura del franchise Din Don. Il parco del cinema e della TV di Roma torna infatti protagonista sul piccolo schermo con il film Din Don Viaggio di nozze a Cinecittà World, ottavo episodio della popolare serie comica targata Sunshine Production, firmata da Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo. L’appuntamento è fissato per domenica 3 agosto, in prima serata su Italia 1.

Diretta da Raffaele Mertes, la commedia si svolge interamente all’interno del parco divertimenti, che in questa occasione non è solo sfondo scenografico, ma motore stesso della narrazione. Attrazioni spettacolari, set tematici e scorci cinematografici diventano coprotagonisti delle disavventure dei celebri preti fuori dagli schemi, interpretati da Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, affiancati da un cast ricco di volti noti: Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Nicole Murgia, Marina Marchione, Angelica Massera, Marco Milano, Nico Di Renzo, Riccardo Graziosi, Marco Stabile, Jonathan Kashanian, con la partecipazione speciale di Corinne Cléry e Massimo Ceccherini.

Din Don Viaggio di nozze a Cinecittà World promette un cocktail di gag, sorprese e colpi di scena, accompagnando i protagonisti in un’improbabile luna di miele tra fughe, travestimenti e situazioni al limite del surreale. Il film conferma il potenziale di Cinecittà World come luogo di racconto, oltre che di svago, dando vita a una comicità che si intreccia perfettamente con l’ambientazione cinematografica del parco. E la saga non si ferma: domenica 10 agosto arriva anche Din Don Paesani spaesati, il nono capitolo, girato anch’esso tra Cinecittà World e Roma World, il parco immersivo dedicato all’Antica Roma.

Con queste nuove produzioni, Cinecittà World rafforza il proprio ruolo come polo d’eccellenza dell’intrattenimento italiano: una realtà capace di unire il divertimento dal vivo alla magia del racconto audiovisivo, trasformandosi ogni volta in un universo narrativo da vivere… e da filmare.