Cucine da Incubo: Da oggi, 6 aprile 2025, Antonino Cannavacciulo torna con le sue missioni impossibili… anche all’estero

Anticipazioni TV

Antonino Cannavacciulo torna su Sky e in Streaming solo su NOW con le sue missioni impossibili in Cucine da Incubo. Un nuovo ciclo di episodi parte da oggi, 6 aprile 2025, e ci porta - per la prima volta - anche all'estero. E si parte proprio da là, precisamente dalla Germania, per la prima puntata.

Da oggi, 6 aprile 2025, ripartono le “avventure da incubo” di Antonino Cannavacciulo. Le nuove puntate di Cucine da Incubo torneranno a farci compagnia su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 - e in Streaming solo su NOW. Quest’anno ci sarà una grande novità: per la prima volta nella storia del programma, lo chef si occuperà di cucine all’estero. Scopriamo insieme cosa succederà e chi saranno i protagonisti della prima puntata.

Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo riparte dalla Germania

Il viaggio terrorizzante di Cucine da Incubo, undicesima stagione, riparte oggi, 6 aprile 2025, e lo fa con una puntata speciale, che ci presenta una grande novità di quest’anno. Antonino Cannavacciulo, per la prima volta nel programma, varcherà i confini nazionali e arriverà all’estero. E lo farà proprio nel primo dei sette episodi che compongono questo nuovo ciclo di avventure spaventose. Lo chef tornerà a vestire i panni del supereroe delle cucine e lo farà dalla cittadina di Rottendorf, tra Francoforte e Norimberga, al centro della Germania.

Protagonista della prima puntata sarà il ristorante La Dolce Napoli, locale gestito da Roberto e da sua moglie Enza. La coppia, di origini partenopee, vive in Germania da oltre venti anni ma nel loro locale i clienti non entrano più a causa di una cucina che non trovano più italiana e di un’atmosfera che non invoglia a varcarne la soglia. Marito e moglie non sono più in sintonia né ai fornelli né a casa. Enza si sente poco valorizzata da suo marito, che l’accusa di essere lei l’origine di tutti i problemi del ristorante. Chi soffre maggiormente di questa situazione sono i loro figli. Cannavacciulo avrà il compito di riportare un po’ di armonia ma anche un po’ d’Italia ne La Dolce Napoli, ingrediente necessario e fondamentale in un posto come questo.

Cucine da Incubo: ecco le regole del gioco

Cucine da Incubo continuerà ad avere le stesse regole che ormai lo contraddistinguono da ben undici edizioni. Antonino Cannavacciulo si troverà protagonista di vere e proprie missioni di salvataggio impossibili. Visiterà diversi ristoranti il cui servizio, stile e qualità del cibo vengono ritenuti scadenti e deludenti dai clienti, che hanno iniziato a non frequentare più quei locali. Lo chef incontrerà i proprietari e lo staff e dovrà capire quali problemi sono sorti per causare tutto questo. Tra liti, cattiva gestione, perdita di passione, indolenza, incuria e situazioni personali e famigliari difficili, Cannavacciulo con la sua capacità imprenditoriale e con la sua empatia, cercherà di riportare il sereno e di spingere i ristoranti a riconquistare la fiducia dei propri clienti.

Ecco quali sono le tappe della nuova stagione di Cucine da Incubo

Cucine da Incubo porterà Antonino Cannavacciulo per la prima volta - nella storia del programma - all’estero. La prima tappa della nuova stagione sarà in Germania a Rottendorf. Si continuerà poi a Bricherasio (Torino), a Vallecorsa (Frosinone), a Ciampino (Roma), a Robbiate (Lecco), a San Severo (Foggia) e a Montella (Avellino), per un totale di 7 episodi e 7 prime serate.

Cucine da Incubo va in onda ogni domenica su Sky - su Sky Uno alle ore 21.15 - e in Streaming solo su NOW.