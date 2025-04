Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo arriva a San Severo per salvare il ristorante La Tavola di Simona

Anticipazioni TV

Antonino Cannavacciulo torna oggi, domenica 27 aprile 2025, con una nuova puntata – la quarta – di Cucine da Incubo stagione 2025. Lo chef stellato arriva a San Severo, in provincia di Foggia, per aiutare il ristorante La Tavola di Simona. L’appuntamento è su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW. Vediamo insieme cosa vedremo.

Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo arriva a San Severo, in provincia di Foggia

Una nuova missione impossibile attende Antonino Cannavacciulo. Lo chef arriva a San Severo, in provincia di Foggia, per aiutare il ristorante La Tavola di Simona. Cannavacciulo si troverà davanti a un locale che sembra essere un inno al kitsch. la sala de La Tavola di Simona è piena di foto di Simona, egocentrica cuoca e titolare del locale insieme alla sua amica Erika. Quest’ultima è invece una cantante neomelodica, protagonista dell’unica serata in cui il ristorante sembra ancora fuzionare, ovvero quella in cui appunto lei si esibisce insieme al cameriere Antonio, vestendo i panni di una prorompente ballerina brasiliana.

Le due donne però litigano in continuazione e le accuse reciproche non mancano. Per Erika, Simona non sa cucinare mentre per Simona, Erika pensa solo ai canali social. Questa situazione porta entrambe a gestire l’attività in maniera poco professionale e piena di mancanze. Antonino, con la sua esperienza cercherà di dare una mano a tutto lo staff per riprendere in mano la gestione del locale e dell’attività. Lo chef darà i suoi preziosi consigli sia per risolvere i conflitti interni tra le titolari ma anche per rivoluzionare il menu.

Cucine da Incubo: ecco le prossime tappe di Antonino Cannavacciulo

Antonino Cannavacciulo è stato in Germania per la prima puntata di Cucine da Incubo, è poi arrivato in Ciociaria e in Piemonte per la seconda e la terza puntata mentre per la quarta è giunto in provincia di Foggia. Nelle prossime settimane le missioni impossibili arriveranno a Ciampino, a Robbiate (Lecco) e a Montella (Avellino).

Cucine da Incubo va in onda ogni domenica su Sky - su Sky Uno alle ore 21.15 - e in Streaming solo su NOW.