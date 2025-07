Cornetto Battiti Live, in onda stasera su Canale 5 la terza puntata: la scaletta dei cantanti

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 21 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, la terza puntata di Cornetto Battiti Live condotto da Ilary Blasi e Alvin e la partecipazione di Nicolò De Devitiis. Ecco chi sono gli ospiti del terzo appuntamento.

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’estate italiana, torna oggi, lunedì 21 luglio in prima serata su Canale 5 con la terza puntata

Cornetto Battiti Live: i cantanti che si esibiranno nel terzo appuntamento, lunedì 21 luglio

Alla guida dell’evento, direttamente dal palco affacciato sul mare di Molfetta, ci saranno Ilary Blasi e Alvin, affiancati dall’energico Nicolò De Devitiis, pronti a presentare una serata ricca di grandi nomi e sorprese.

La terza puntata promette di alzare ancora di più il volume con un cast stellare: saliranno sul palco artisti del calibro di Irama, Anna, Francesco Gabbani, Annalisa, Fedez, Fabio Rovazzi, Capo Plaza e The Kolors.

Ma non è tutto: le esibizioni si estenderanno anche in versione "on the road" dalle suggestive location di Galatina e Bitonto, dove la musica continuerà a vibrare con le performance di Coma_Cose, Gabry Ponte, Rkomi, Anna Tatangelo, Fred De Palma, Paola Iezzi, Dani Faiv, Gaia, Sophie and The Giants, Rhove, Clara, Tony Hadley e Bresh.

A rendere ancora più spettacolare ogni performance, il corpo di ballo che accompagnerà gli artisti sarà composto anche dagli allievi di Amici, per un mix esplosivo di musica e coreografie mozzafiato.

La regia dell’evento è firmata da Luigi Antonini, una garanzia di ritmo e spettacolo

Il terzo appuntamento con Cornetto Battiti Live, ci aspetta stasera a partire dalle 21.20 su Canale 5.