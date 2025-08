Cornetto Battiti Live, in onda stasera su Canale 5 la quinta puntata: la scaletta dei cantanti

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 4 agosto 2025, in prima serata su Canale 5, la quinta puntata di Cornetto Battiti Live condotto da Ilary Blasi e Alvin e la partecipazione di Nicolò De Devitiis. Ecco chi sono gli ospiti del quarto appuntamento.

Lunedì 4 agosto, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultimo imperdibile appuntamento con Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato e seguito dell’estate italiana. A condurre lo show saranno ancora una volta Ilary Blasi e Alvin, affiancati da Nicolò De Devitiis, che con la loro energia e complicità hanno guidato il pubblico in un viaggio musicale ricco di emozioni, ritmo e grandi ospiti.

Cornetto Battiti Live: i cantanti che si esibiranno nel quinto appuntamento, lunedì 4 agosto

Come sempre, il suggestivo palco allestito nella splendida piazza affacciata sul mare di Molfetta farà da cornice a uno spettacolo unico, capace di coniugare musica, colori e vibrazioni estive. Anche in quest’ultima tappa, il festival regalerà ai telespettatori una line-up eccezionale con alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano e internazionale, capaci di accendere l’entusiasmo del pubblico presente e degli spettatori da casa.

Durante la serata, sul palco e nelle esibizioni on the road da Bari e Galatina, si alterneranno artisti amatissimi come Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Coez, Loredana Bertè, Boomdabash, Fred De Palma, Gigi D’Alessio, Rkomi, Shablo, Joshua, Tormento, Irene Grandi, Rocco Hunt, Gabry Ponte, Eiffel 65, Sangiovanni, Big Mama, Sarah Toscano, Carl Brave, MV Killa, Willie Peyote, Sayf, Iva Zanicchi insieme ad A-Clark e Vinny, EL MA, Arianna, Leo Gassmann, e Ludwig con Sabrina Salerno. E non mancherà anche la nuova promessa della musica uscita da Amici, Nicolò Filippucci, che porterà sul palco tutto il suo talento e la freschezza della nuova generazione musicale.

A rendere ancora più spettacolare l’atmosfera, il pubblico potrà godersi le coreografie del dinamico corpo di ballo, che vede protagonisti anche alcuni degli allievi della scuola di Amici, pronti a dare energia e movimento alle performance live con numeri mozzafiato.

La regia della kermesse è firmata da Luigi Antonini, che ancora una volta riesce a catturare l’essenza e la magia di uno degli eventi musicali più seguiti e iconici dell’estate televisiva italiana.

Un finale di stagione ricco di ritmo, emozioni e grandi sorprese: Cornetto Battiti Live si conferma il cuore pulsante dell’estate, pronto a chiudere in bellezza una stagione indimenticabile.

Il quinto e ultimo appuntamento con Cornetto Battiti Live, ci aspetta stasera a partire dalle 21.20 su Canale 5.