Cornetto Battiti Live, in onda stasera su Canale 5 la quarta puntata: la scaletta dei cantanti

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 28 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, la quarta puntata di Cornetto Battiti Live condotto da Ilary Blasi e Alvin e la partecipazione di Nicolò De Devitiis. Ecco chi sono gli ospiti del quarto appuntamento.

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’estate italiana, torna oggi, lunedì 28 luglio in prima serata su Canale 5 con la terza puntata

Cornetto Battiti Live: i cantanti che si esibiranno nel terzo appuntamento, lunedì 28 luglio

Lunedì 28 luglio, la musica dell’estate torna a conquistare la prima serata di Canale 5 con il quarto imperdibile appuntamento di “Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana. Alla conduzione, ancora una volta, la brillante Ilary Blasi affiancata da Alvin, con la partecipazione di Nicolò De Devitiis pronto a raccogliere backstage e curiosità tra gli artisti.

Location da sogno: sul palco affacciato sul mare di Molfetta, tra luci, coreografie spettacolari e un pubblico in festa, si alterneranno alcune delle voci più amate del panorama musicale italiano e internazionale.

Tra gli ospiti della serata: Gigi D’Alessio, Alfa, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Fedez e Clara, Luchè...e tantissimi altri!

Le esibizioni si snoderanno anche in versione on the road, con performance spettacolari in tre scenari unici: Andria,Tarantoe Manfredonia.

In scaletta anche: Boomdabash, Tiromancino, Venerus, Sarah Toscano, Carl Brave, Levante, Alexia, Michele Bravi, Mida, Gabry Ponte, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, FUCKYOURCLIQUE, Coco, Sal Da Vinci, LDA, Settembre, Aka7even, Francesca Michielin, Petit, Vida Loca, Chiamamifaro, Luk3 e altri ancora.

A rendere il tutto ancora più spettacolare ci penserà l energetico corpo di ballo, composto anche da alcuni degli allievi del talent show “Amici”, pronti a infiammare il palco con coreografie mozzafiato.

Il quarto appuntamento con Cornetto Battiti Live, ci aspetta stasera a partire dalle 21.20 su Canale 5.