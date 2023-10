Coming Soon Time: la puntata del weekend 6-8 ottobre in onda su Radio Radio

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della puntata di oggi 6 ottobre di Coming Soon Time, in onda alle 13:35 sulle frequenze di Radio Radio (radio e tv) e con diverse repliche nel corso del weekend.

È previsto per oggi 6 ottobre 2023 il nuovo appuntamento con il programma Coming Soon Time, in onda alle 13:35 su Radio Radio sulla frequenza 104.5 FM, sui canali TV 96 del digitale terrestre e 826 di SKY, sull'app Radio Radio e sul sito Radioradio.it. Nato dalla collaborazione tra Coming Soon e Radio Radio, il format propone ogni settimana una panoramica sui nuovi film in uscita nei cinema, sulle notizie e gli eventi più rilevanti della settima arte. Sfruttando tutte le potenzialità della sua natura radiotelevisiva, il programma si avvale di videocollegamenti con giornalisti, critici e esperti del settore per approfondire i temi più di tendenza e senza dimenticare lo sconfinato mondo delle serie TV disponibili sui diversi servizi streaming, che ha uno spazio tutto suo. Dopo il primo passaggio delle 13:35 del venerdì, Coming Soon Time ritorna in onda in vari momenti nel corso del weekend (ven 21:00 / sab 01:30, 22:00 / dom 09:30, 19:30, 22:00).