Circeo: la Seconda Puntata della Fiction va in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Stasera, martedì 21 novembre 2023, va in onda il secondo appuntamento con Circeo, la Fiction dedicata al Massacro del Circeo. Ecco le Anticipazioni della puntata in onda oggi su Rai1.

Stasera, martedì 21 novembre 2023, secondo appuntamento con Circeo. La serie, in tre prime serate su Rai1, racconta uno degli episodi di cronaca nera, più tristemente noti del nostro paese: il Massacro del Circeo. Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata in onda oggi, a partire dalle ore 21.30.

Circeo: La Trama della Fiction di Rai1

Dopo il primo appuntamento di martedì 14 novembre 2023, questa sera va in onda la seconda puntata di Circeo. La Fiction di Rai1, in tre prime serate, racconta uno degli eventi più spaventosi, raccontati dalla cronaca italiana negli ultimi anni: Il Massacro del Circeo. La serie viene narrata dal punto di vista femminile, con le voci delle vittime, della sopravvissuta e degli avvocati che hanno seguito il processo, che è diventato una battaglia contro la violenza. Sono descritti i passaggi cruciali del percorso di Donatella Colasanti, che da anonima ragazzina di periferia è diventata un personaggio tormentato dai riflettori dei media ma pronta a combattere per far emergere la verità e proteggere la memoria di chi non ce l'ha fatta e merita giustizia.

Circeo Anticipazioni: ecco la Trama della Seconda Puntata in onda Stasera su Rai1

Circeo, Anticipazioni Terzo Episodio: è il 30 giugno del 1976 e a Latina comincia il processo di primo grado per Angelo Izzo e Gianni Guido. Andrea Ghira è invece ancora latitante. La difesa dei due ragazzi è affidata a degli avvocati penalisti di grido mentre Donatella è difesa da Teresa e da Tarsitano, che studiano ogni mossa dei loro avversari e sono pronti a rafforzare la loro strategia, dove serve. I primi giorni sono molto combattuti, senza esclusione di colpi, tra richieste di attenuanti e perizie. Le donne del movimento femminista hanno preso Donatella come simbolo della loro lotta e si presentano in aula per sostenerla. La loro presenza però rischia di mettere in pericolo l’esito del processo e Teresa è costretta a confrontarsi con Tina Lagostena Bassi. Iniziano però ad arrivare pure risultati positivi ma Donatella è chiamata alla prova più dura: deporre nella villa del Circeo, il luogo dove è avvenuto il crimine e dove è morta Rosaria. Teresa si scontra con Saverio, il paparazzo interessato al caso, che ha scoperto dove si trova l’albergo sul mare dove lei e la sua assistita alloggiano.

Circeo, Anticipazioni Quarto Episodio: Donatella deve sostenere la prova più dura di tutto il processo. La Villa del Circeo le ricorda le terribili ore passate tra violenze e angoscia. Per fortuna la famiglia le sta accanto ma sono soprattutto la forza di sua madre, la determinazione di Teresa ma anche la spensieratezza di Saverio, a darle il coraggio per affrontare tutto. Se fuori le cose sembrano andare meglio, in aula diventano più difficili. Le varie fasi del processo si susseguono con fatica e la giovane è particolarmente provata da quanto l’opinione pubblica parli di lei, in maniera incessante. La ragazza, dal carattere sempre impetuoso, si scontra pure con il movimento femminista. Saverio intanto sembra pronto a giocarsi uno scoop su di lei ma cambia idea e dimostra a Teresa di non essere un opportunista, pronto a fare cassa sulla pelle di un’innocente. Teresa ha così modo di raccontargli qualcosa in più su di lei.

Circeo va in onda in prima serata su Rai1.