Circeo: da Stasera appuntamento su Rai1 con la serie dedicata al Massacro Del Circeo

Nuovo appuntamento con le Fiction di Rai1. Da stasera, martedì 14 novembre 2023, arriva Circeo. La serie, in tre prime serate, racconta una delle pagine più tristemente note della cronaca nera italiana, Il Massacro del Circeo e lo fa dal punto di vista delle donne. Scopriamo insieme le Anticipazioni della prima puntata, in onda oggi alle ore 21.30.

Circeo: da Stasera in Prima Serata su Rai1

Da stasera, martedì 14 novembre 2023 e per tre serate consecutive, su Rai1 va in onda Circeo. La nuova Fiction ci racconta una delle pagine più tristi del nostro paese e lo fa con uno sguardo totalmente femminile. Il Massacro del Circeo rappresenta uno spartiacque nel cammino dell’emancipazione femminile. Il caso, che ha sconvolto il nostro Paese, è diventato una vera e propria miccia per il movimento femminista e per la rivendicazione di una revisione della legge sulla violenza sessuale, considerata sino ad allora come un reato contro la morale e non contro la persona.

La serie racconta l’evento con le voci delle vittime, della sopravvissuta e degli avvocati che hanno seguito il processo, che è diventato una battaglia contro la violenza. Sono descritti i passaggi cruciali del percorso di Donatella Colasanti, che da anonima ragazzina di periferia è diventata un personaggio sotto i riflettori, sulle pagine di tutti i giornali, per essere stata vittima di un crimine. Circeo è però anche un racconto di un’amicizia e di solidarietà femminile. Oltre al punto di vista femminile di Donatella, verrà raccontato anche quello di Teresa, personaggio di pura invenzione ma che racchiude in sé tutte le donne che sono state al fianco di Donatella in questo terribile percorso.

Circeo: La Trama della nuova Fiction di Rai1

La serie Circeo, che vedremo stasera e per altre due prime serate, si apre il 29 settembre 1975, giorno che ha preceduto il delitto, e si fermerà nell’ottobre del 1980, ovvero con la conclusione del processo di secondo grado. Oltre al tema principale, tratterà altri momenti salienti della politica e della società italiana, avvenuti in quell’arco temporale. Si parlerà infatti del delitto Pasolini, del disastro di Seveso, dell’occupazione di Palazzo Nardini e della battaglia per l’aborto. Eventi che la televisione e i giornali hanno riportato sugli schermi e sulle prime pagine, accanto a servizi che rivelavano le nuove mode, i nuovi gusti dell’epoca, le canzoni più famose e parlavano dei locali più in, in cui incontrarsi e ballare.

Circeo Anticipazioni: ecco la Trama della Prima Puntata in onda Stasera su Rai1

Circeo, Anticipazioni Primo Episodio: è il 1975 e siamo nel quartiere romano della Montagnola. Donatella Colasanti (Ambrosia Caldarelli) e Rosaria Lopez (Adalgisa Manfrida) sono due adolescenti piene di vita e di sogni. Le due si stanno preparando per un’uscita con dei ragazzi, della Roma Bene, conosciuti da poco. Accettano di accompagnarli a una festa al mare, senza immaginare cosa succederà davvero. La gita, che avrebbe dovuto riservare dei bei momenti, si trasforma in un vero e proprio incubo. Donatella e Rosaria vengono sequestrate, picchiate e violentate per ore in una villa al Circeo. Ormai prive di sensi, vengono rinchiuse in un portabagagli di un’auto, perché credute morte. I ragazzi non sanno però che una delle due ragazze, Donatella, è viva e ha finto di essere morta per provare a salvarsi.

In quei giorni Teresa Capogrossi (Greta Scarano), avvocata femminista impegnata nella difesa delle vittime di stupro deve destreggiarsi tra le resistenze di una società patriarcale e conservatrice, che non considera lo stupro un reato. A darle la spinta in più che le serviva, è l’incontro con Tina Lagostena Bassi (Pia Lanciotti), avvocata per la difesa dei diritti delle donne, che le farà capire l’importanza di avere il caso giusto per riaprire il discorso femminista. E Teresa lo trova quando dal bagagliaio di una 127, esce Donatella. Teresa è pronta ad aiutarla a raccontare quello che le è successo mentre sul posto, a fotografare quello che sta accadendo, c’è Saverio Vitale (Angelo Spagnoletti), un paparazzo pieno di debiti, deciso a uscire dall’ombra e a svoltare.

Circeo, Anticipazioni Secondo Episodio: Il caso del Circeo comincia a occupare tutte le pagine dei giornali. La foto di Donatella è ovunque e la stampa è pressante. La ragazza e la sua famiglia faticano a tornare alla normalità sia per quello che è successo sia per quello che sta accadendo intorno a loro. Le indagini hanno individuato due dei tre sospettati. Si tratta di Angelo Izzo (Guglielmo Poggi) e Gianni Guido (Marco Tè), che sono stati catturati. Andrea Ghira (Leonardo Mazzarotto) è invece latitante. Teresa riesce a conquistarsi la fiducia dei Colasanti e li convince a costituirsi parte civile, sostenuti dallo Studio Tarsitano per cui lei lavora. C’è però già una certezza: non sarà facile combattere contro i privilegi che i due ragazzi godono, viste le loro famiglie. Il processo deve essere quindi preparato in ogni minimo dettaglio, tanto che Teresa e Donatella sono costrette a vivere sotto lo stesso tetto, per un periodo. Tra loro si instaura un rapporto molto profondo, grazie al quale riescono ad affrontare i fantasmi del passato di entrambe e si preparano alla data che segnerà l’inizio di un lungo percorso per cambiare le cose.

