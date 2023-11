Circeo: l'Ultima Puntata della Fiction va in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera, martedì 28 novembre 2023, va in onda l'ultimo appuntamento con Circeo, la Fiction dedicata al Massacro del Circeo. Ecco le Anticipazioni della puntata in onda oggi su Rai1.

Questa sera, martedì 28 novembre 2023, terzo e ultimo appuntamento con Circeo. La serie, in prima serata su Rai1, racconta uno degli episodi di cronaca nera, più tristemente noti del nostro paese: il Massacro del Circeo. Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata finale in onda oggi, a partire dalle ore 21.30.

Circeo: La Trama della Fiction di Rai1

Dopo il secondo appuntamento di martedì 21 novembre 2023, questa sera va in onda l'ultima puntata di Circeo. La Fiction di Rai1, divisa in tre prime serate, racconta uno degli eventi più spaventosi, raccontati dalla cronaca italiana negli ultimi anni: Il Massacro del Circeo. La serie è narrata dal punto di vista femminile, con le voci delle vittime, della sopravvissuta e degli avvocati che hanno seguito il processo, che è diventato una battaglia contro la violenza. Sono descritti i passaggi cruciali del percorso di Donatella Colasanti, che da anonima ragazzina di periferia è diventata un personaggio tormentato dai riflettori dei media ma pronta a combattere per far emergere la verità e proteggere la memoria di chi non ce l'ha fatta e merita giustizia.

Circeo Anticipazioni: ecco la Trama dell'Ultima Puntata in onda Stasera su Rai1

Circeo, Anticipazioni Quinto Episodio: il processo è finito. Izzo e Guido sono condannati all’ergastolo. La sentenza viene emessa dalla Corte d’Assise ed è una svolta per i diritti delle donne. Teresa è molto soddisfatta di come sono andate le cose e decide di continuare a lottare al fianco di Tina Lagostena Bassi e di dimenticare il momento di passione con Saverio. Donatella cerca di voltare pagina e di cominciare con un nuovo lavoro. La ragazza si interessa al teatro e pure là prova a creare dei rapporti affettivi. Purtroppo però il passato non smette di tormentarla e come un fantasma senza pietà, bussa alla sua porta quando meno se l’aspetta. A peggiorare le cose ci si mette la sua immagine ormai diventata pubblica. Per tutti è la ragazza del Circeo, non Donatella. Teresa intanto si convince che il grande pubblico debba assistere a un vero processo per violenza sessuale e lo debba fare in video, per avere maggiore risonanza. Nasce così il più noto documentario sull’argomento. Ma le sorprese non sono finite qui. Arriva infatti la notizia del processo d’appello per il delitto del Circeo e questo potrebbe rimettere in discussione tutto, persino l’ergastolo deciso in primo grado.

Circeo, Anticipazioni Sesto Episodio: sono passati cinque anni dalla sentenza di primo grado e il caso del Circeo sembra essere stato dimenticato dall'opinione pubblica italiana. Per questo motivo il processo d’appello si apre senza alcun clamore mediatico e gli avvocati Tarsitano e Lagostena Bassi, con Teresa al loro fianco, sostengono la loro assistita con ancora più forza. Anche Saverio, che intanto è diventato fotogiornalista, è accanto a Donatella. Il giovane cerca di riavvicinarsi a Teresa e stavolta non vuole farsela scappare. La sentenza d’appello darà modo a ognuno di loro di chiudere con il passato e di cercare di andare avanti.

Circeo va in onda in prima serata su Rai1.