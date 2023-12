Ciao Darwin 9: le anticipazioni della terza puntata, questa sera su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, venerdì 8° dicembre, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la terza puntata di Ciao Darwin 9, il più divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Continua il divertente viaggio alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell’uomo e della donna del Terzo Millennio: questa settimana le categorie che si sfideranno a colpi di prove semiserie saranno Lavoratori e Influencer. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Cristina Quaranta e Soleil Sorge. Due categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione, selezionate come sempre da SDL2005, si cimentano in sfide semiserie.

Ha riscosso moltissimo successo sui social e tra il pubblico in studio l’iconica Madre Natura apparsa nella scorsa puntata: la modella australiana Sarah Shaw.

Grande attesa, quindi, per la nuova splendida depositaria del meccanismo della casualità, la nuova Madre Natura pronta ad incantare il pubblico fuori e dentro lo studio di Ciao Darwin.

La terza puntata di Ciao Darwin ci aspetta questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5