Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 settembre 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 settembre 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 5 settembre 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 5 settembre 2024

Nella puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 5 settembre 2024 - Emilio bacerà Margherita e lei capirà di essersi innamorata di lui. Azzurra ingannerà Guido affinché i due possano passare del tempo insieme mentre Chiara confesserà a Riccardo di aver pensato di farsi suora prima di accettare la sua proposta di matrimonio. Suor Angela dovrà confessare a Guido quello che ha scoperto sul vero padre di Davide mentre Beatrice cercherà di allontanare la Leonardi dal suo compagno, pronto a partire con lei a Berlino... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 settembre 2024

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 settembre 2024 - Roberto sarà pronto a giocarsi tutte le sue carte, soprattutto quella che lui ritiene vincente. Assisteremo alle ultime ore prima che inizi il processo. Mentre Ida avrà paura di sua zia, ormai completamente contro di lei e probabilmente disposta a influenzare negativamente i giudici, Ferri non avrà più scrupoli e deciderà di usare tutte le armi in suo possesso anche quelle più subdole. Manuela, scoperto che Costabile l’ha vilmente ingannata, penserà di doversi rassegnare a dover rinunciare al suo progetto per il campo archeologico. Samuel sarà invece in vera e propria crisi. Il Piccirillo non riuscirà a togliersi dalla testa Micaela e penserà di raggiungerla a Berlino... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

