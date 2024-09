Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 5 settembre 2024, Repliche Seconda Stagione: Azzurra "inganna" Guido per avvicinarsi a lui

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata, formata da due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 5 settembre 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino al 6 settembre 2024. Ecco le Anticipazioni complete.

Stanno per concludersi le repliche di Che Dio ci Aiuti. Il 5 settembre 2024, alle ore 14.05, andranno in onda su Rai1 i penultimi due episodi della seconda stagione della Fiction, intitolati Il ragazzo che voleva correre e Nient’altro che la verità. Scopriamo insieme cosa succederà: Emilio bacerà Margherita e lei capirà di essersi innamorata di lui. Azzurra ingannerà Guido affinché i due possano passare del tempo insieme mentre Chiara confesserà a Riccardo di aver pensato di farsi suora prima di accettare la sua proposta di matrimonio. Suor Angela dovrà confessare a Guido quello che ha scoperto sul vero padre di Davide mentre Beatrice cercherà di allontanare la Leonardi dal suo compagno, pronto a partire con lei a Berlino.

Che Dio ci Aiuti: la Fiction sta per lasciare il posto a Il Paradiso delle Signore

Mancano pochissimi episodi alla conclusione delle repliche di Che Dio ci Aiuti. La Fiction che con un Passo dal Cielo – sempre in replica – ci ha fatto compagnia per l’estate, si interromperà il 6 settembre 2024. Lunedì 9 settembre 2024 torneranno le avventure de Il Paradiso delle Signore, il grande magazzino milanese, ora nelle mani di Roberto Landi. La trama ufficiale della Soap ci rivela grandi novità e nuovi personaggi tutti da scoprire.

Che Dio ci Aiuti e Un Passo dal Cielo torneranno nel prossimo autunno 2025 con le loro nuove stagioni, di cui sono cominciate le riprese. Tante le novità in arrivo, compreso il ritorno di Suor Angela, che affiancherà Azzurra nell’ottava stagione anche se non per tutti gli episodi della Fiction.

Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: Il ragazzo che voleva correre

Suor Angela ospita in convento Manuel, un ragazzo molto problematico e purtroppo invischiato in affari di droga. La suora, scoperto che il giovane non sente suo padre da tempo, decide di accompagnarlo in carcere, dove scopre che l’uomo è uscito tre mesi prima con la condizionale. Rintracciato, si dimostra freddo e scostante. Per aiutarlo ancora una volta, Angela gli fa conoscere Emilio, il suo idolo. Intanto Guido, che ha fatto un grande passo in avanti con Davide, chiede ad Azzurra di prendere il posto di Beatrice e di accompagnarlo alla festa dei professori. La Leonardi accetta ma deve andarsene di corsa perché Beatrice torna inaspettatamente da New York e comunica all’avvocato che è finalmente arrivata la chiamata da Berlino, che tanto aspettava. Emilio viene ricoverato in ospedale per una crisi respiratoria. Margherita corre in suo soccorso e lui la bacia.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: Nient’altro che la verità

Il padre di Rodolfo Ravelli, un ragazzo ospite del convitto, muore e lui accusa Irina, la governante con cui il suo papà aveva da tempo una relazione. Per il giovane la donna è solo un’approfittatrice. La ragazza confessa che Carlo è il padre di suo figlio Luca e Rodolfo fa il test del DNA per scoprire se sia vero o meno. I risultati evidenziano che i due non sono fratelli ma Margherita nota che Rodolfo e Carlo, suo padre, non hanno lo stesso gruppo sanguigno e nemmeno dei geni in comune. Il ragazzo è evidentemente figlio di una relazione extraconiugale della madre, di cui scopre che il padre adottivo era a conoscenza. Commosso da questo, decide di avvicinarsi a Irina. Chiara confessa a Riccardo di aver pensato di prendere i voti prima di accettare di sposarlo mentre Margherita si rende conto di essersi innamorata di Emilio. Azzurra finge di essersi fatta male per farsi curare da Guido e Beatrice, gelosa, fa in modo che Giannandrea faccia il suo ritorno ma soprattutto fa trovare alla Leonardi la lettera con cui Guido viene chiamato a Berlino. Suor Angela confessa all’avvocato quello che ha saputo sul padre di Davide e la reazione del giovane è molto infastidita. In preda all’ira e allo sconforto, davanti ad Azzurra Guido confessa le vere ragioni per cui ha smesso di svolgere la sua professione.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.