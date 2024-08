Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 28 agosto 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 28 agosto 2024

Nella puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 28 agosto 2024 - Marco farà molta fatica a perdonare suor Angela ma alla fine riuscirà a mettere da parte il passato e a rivelare a Giulia di amarla. La ragazza avrà però preso la sua decisione di sposare Ruggero. Quando però la giovane scoprirà cos’ha fatto il poliziotto per Cecilia, sceglierà di non presentarsi all’altare e di raggiungere il suo innamorato. I due ragazzi si riconcilieranno e Marco scoprirà che Cecilia è sua figlia... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 agosto 2024

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 agosto 2024 - Marina non riuscirà a dimenticare le rivelazioni di Roberto e sarà molto delusa da lui. La Giordano non sarà solo preoccupata per gli insani propositi del marito ma non sarà proprio in grado di seguirlo. E visto che lui non accennerà a tornare indietro sui suoi passi e continuerà a insistere, è probabile che la distanza tra loro aumenti e li porti a dirsi addio. Intanto sarà sempre più chiaro che la vacanza a Palinuro non ha sortito l’effetto sperato e che Mariella e Guido sono sempre allo stesso punto. I due potrebbero presto ricorrere agli avvocati. Diego, Raffaele e Viola si stringeranno intorno a Ida e cercheranno di rassicurarla dopo lo scontro con Magdalena... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

