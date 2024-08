Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le "Storie" dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 20 agosto 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 20 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 20 agosto 2024 - Suor Angela cerca di avvicinare Marco e Cecilia e per farlo manomette i turni al bar di Giulia e costringendo il poliziotto ad accompagnare la bambina a scuola. Cecilia intanto invia al conservatorio una lettera per sostenere l’esame di ammissione, tutto questo senza che sua madre lo sappia. La ragazzina si esercita con l’organo ogni sera e Marco e Suor Angela, che la sentono, le fanno i complimenti. L’ispettore si offre di accompagnarla all’esame, che Cecilia supera brillantemente. Giulia non prende per nulla bene la cosa e si arrabbia con Angela senza sapere che ad accompagnare la figlia sia stato Marco. La Sabatini è felice del successo della figlia ma non può pagarle la retta del conservatorio ed è per questo che si è mostrata contraria sin dall’inizio alla sua entrata nella scuola... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 agosto 2024

Nella Puntata Speciale di Un Posto al Sole di oggi - 20 agosto 2024 - Pino, il postino, sente Rosa parlare mestamente di Damiano. La mora non è riuscita a dimenticare il suo ex marito, benché sia ormai consapevole di non avere alcuna possibilità di riconquistarlo: il suo cuore appartiene ad un'altra donna, Viola. Rosa sa bene che, qualsiasi cosa faccia o qualsiasi cosa farà, il Renda non tornerà ad amarla come faceva in passato, perché si è innamorato della maestra. Il piccolo Manuel nota quanto la madre sia già di morale, e, sperando di farle tornare il sorriso, prova a sdrammatizzare... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

