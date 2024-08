Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 20 agosto 2024, Repliche Prima Stagione: Volano scintille tra Giulia e Marco

Anticipazioni TV

Continuano le repliche di Che Dio ci Aiuti, la Fiction che ci farà compagnia sino al 6 settembre 2024 su Rai1. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata, con due episodi, in onda il 20 agosto 2024.

Scopriamo insieme cosa vedremo nel pomeriggio di Rai1 il 20 agosto 2024. Alle ore 14.05 appuntamento con Che Dio ci Aiuti. La Fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi è tornata in replica sulla rete ammiraglia della Rai e ci farà compagnia sino a settembre 2024, fino al ritorno de Il Paradiso delle Signore.

Martedì 20 agosto 2024 andranno in onda due episodi, intitolati Incubi e Prova d'Esame.

Che Dio ci Aiuti: la prima stagione della Fiction in onda su Rai1

Nei pomeriggi di Rai1 è tornata Che Dio ci Aiuti. La Fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela ci fa compagnia per la fine dell’estate 2024. Le repliche delle prime stagioni andranno in onda fino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre 2024 arriverà invece la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, con novità e new entry, come ci conferma la trama ufficiale.

Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: Incubi

Marco ha messo nei guai Giulia e ora i servizi sociali la tormentano. Purtroppo per una serie di coincidenze sfortunate, la Sabatini non riesce a dimostrare di essere in grado di occuparsi della figlia. Questo provaca tra Giulia e Marco un nuovo conflitto e Suor Angela è costretta a intervenire. La suora deve occuparsi anche di sostenere la sua cara amica Matilde, la cui casa è stata devastata da un incendio, in cui sua figlia Giorgia è rimasta intossicata. Azzurra fa di tutto per farsi cacciare dal convento ma un colloquio con Angela, in cui si sente per la prima volta amata, le fa cambiare idea. Cecilia e Suor Angela riescono a convincere i servizi sociali a non portar via la bambina ma non riescono a impedire che Giulia, per vendetta, mandi in onda un video per deridere Marco, che ovviamente non prende bene la cosa.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: Prova d'Esame

Suor Angela cerca di avvicinare Marco e Cecilia e per farlo manomette i turni al bar di Giulia e costringendo il poliziotto ad accompagnare la bambina a scuola. Cecilia intanto invia al conservatorio una lettera per sostenere l’esame di ammissione, tutto questo senza che sua madre lo sappia. La ragazzina si esercita con l’organo ogni sera e Marco e Suor Angela, che la sentono, le fanno i complimenti. L’ispettore si offre di accompagnarla all’esame, che Cecilia supera brillantemente. Giulia non prende per nulla bene la cosa e si arrabbia con Angela senza sapere che ad accompagnare la figlia sia stato Marco. La Sabatini è felice del successo della figlia ma non può pagarle la retta del conservatorio ed è per questo che si è mostrata contraria sin dall’inizio alla sua entrata nella scuola.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.