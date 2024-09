Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 settembre 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 2 settembre 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 2 settembre 2024

Nella puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 2 settembre 2024 - Suor Angela deve aiutare una sua ex compagna di cella ma rimane delusa quando scopre che la donna si è presa gioco di lei e l’ha solo usata per arrivare al suo scopo. Guido e Davide contraggono la varicella e l’avvocato, in preda ai deliri per la febbre alta, confessa ad Azzurra di amarla e la bacia. Margherita rivela a Limbiati di amarlo ma lui la lascia, dopo essere sparito per diversi giorni. Guarito dalla varicella e tornato in sé, Guido chiede alla Leonardi di dimenticare qualsiasi cosa sia successa tra loro mentre lui stava male e non era lucido... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 settembre 2024

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 settembre 2024 - Eduardo si troverà ad affrontare i sicari di Torrente. Il Sabbiese sarà pronto ad agire ma all’ultimo momento Alberto uscirà allo scoperto e compirà un gesto inaspettato, che metterà l’ex camorrista di fronte a una scelta molto difficile. Clara intanto starà per dare alla luce la sua bambina. Michele e Silvia tenteranno in tutti i modi di aiutare Guido e Mariella a fare pace e a ritrovarsi. Visto che la vacanza a Palinuro non ha dato i suoi frutti, i due dovranno almeno tentare di limitare i danni della loro separazione. Valeria sarà ancora a casa di Niko ed è probabile che la sua permanenza duri ancora a lungo. La ragazza si troverà a dover affrontare Renato e la sua capacità di mettersi in mezzo in faccende che non lo riguardano. Ma il Poggi avrà una lezione inaspettata... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

