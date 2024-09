Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 2 settembre 2024, Repliche Seconda Stagione: Guido bacia Azzurra ma poi si tira indietro!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata, con due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 2 settembre 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino al 6 settembre 2024. Ecco le Anticipazioni complete.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Che Dio ci Aiuti, in onda – in replica – il 2 settembre 2024, alle ore 14.05. Nei due episodi intitolati Compagne di Cella e Ovunque tu sia, Suor Angela deve aiutare una sua ex compagna di cella ma rimane delusa quando scopre che la donna si è presa gioco di lei e l’ha solo usata per arrivare al suo scopo. Guido e Davide contraggono la varicella e l’avvocato, in preda ai deliri per la febbre alta, confessa ad Azzurra di amarla e la bacia. Margherita rivela a Limbiati di amarlo ma lui la lascia, dopo essere sparito per diversi giorni. Guarito dalla varicella e tornato in sé, Guido chiede alla Leonardi di dimenticare qualsiasi cosa sia successa tra loro mentre lui stava male e non era lucido.

Che Dio ci Aiuti: ultima settima di repliche per la Fiction di Rai1

Siamo agli sgoccioli. Che Dio ci Aiuti continuerà a farci compagnia con le repliche della seconda stagione della Fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi ma le vicende di Suor Angela si concluderanno questa settimana, per far posto al ritorno de Il Paradiso delle Signore, in arrivo – con la nuova stagione – da lunedì 9 settembre 2024.

Che Dio ci Aiuti sarà di nuovo su Rai1, in prima serata, nel prossimo autunno 2025. Arriverà infatti la nuova stagione con Francesca Chillemi sempre più calata nei panni di Suor Azzurra. Nelle nuove puntate, di cui sono partite le riprese, tornerà anche Suor Angela, che sarà protagonista di alcuni degli episodi inediti della Fiction.

Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni: Compagne di Cella

Un’ex compagna di cella di suor Angela, Marta, si rivolge a lei per ritrovare la figlia Maddalena, che aveva dato in adozione anni prima e che ora vuole conoscere, prima di morire. La donna sta per morire e desidera poter vedere la sua bambina prima di andarsene. I genitori adottivi della ragazzina non sono però d’accordo; temono infatti che la giovane, scoprendo che sua madre non è morta di parto come le era stato detto, possa soffrire e possa soprattutto sentirsi rifiutata per via del difetto cardiaco con cui è nata. Suor Angela scopre che la sua amica è sì molto malata ma anche che desidera rivedere su figlia non tanto per riappacificarsi con lei quando perché spera che le doni il midollo e l’aiuti a curare la leucemia. Delusa e amareggiata da questo, Angela decide di non aiutarla più. Purtroppo però Marta manda una lettera a Maddalena, che rimane ovviamente sconvolta nel sapere che la sua madre naturale sia ancora viva e si arrabbia contro i suoi genitori per averla tenuta all’oscuro della cosa. La giovane decide persino di donare il proprio midollo ma scopre che non è compatibile. Marta, fatta ammenda di tutti i suoi errori, lascia il convitto.

Azzurra si prende invece cura di Davide e Guido, che hanno contratto entrambi la varicella. Guido, nel delirio provocato dalla febbre alta, le confessa di amarla e la bacia. Intanto Margherita ha cominciato una relazione con Limbiati ma non può rivelarlo a nessuno. Il suo rapporto clandestino continua e suor Angela, preoccupata per lei, cerca di farle capire che sta sbagliando. Dopo l’aborto, Chiara decide di andare a New York per seguire un master ma Riccardo le fa cambiare idea.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: Ovunque tu sia

Il compleanno di Davide si avvicina ma il convitto viene sconvolto da un evento drammatico. Una studentessa di Guido si sente male e sviene a causa di un’aritmia cardiaca. Nella sua borsa vengono trovate delle anfetamine e Guido, deluso da lei, vorrebbe cacciarla dalla residenza universitaria. Quando l’esame tossicologico rivela che la giovane è pulita, Margherita ipotizza che possa soffrire di bulimia. Suor Angela capisce che dietro al malessere di Virginia si cela la tensione per l’imminente provino di ballo, per il ruolo di Gisella. La giovane le conferma di sentire su di sé una grande responsabilità, visto che sua madre – anni prima – dovette rinunciare a questo ambito ruolo perché rimasta incita di lei. Margherita intanto è disperata per via di Francesco. Dopo avergli rivelato di amarlo, Limbiati è sparito. Le cose peggiorano quando finalmente fa ritorno a Modena e rivela alla giovane dottoressa di voler chiudere con lei. Guido invece dice ad Azzurra di non ricordare nulla di quanto sia successo e le chiede di dimenticare qualsiasi cosa abbia combinato e di non darle alcun peso.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.