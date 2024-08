Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le "Storie" dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 19 agosto 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 19 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 19 agosto 2024 - Suor Angela si trova a gestire due complicate situazioni. Da una parte c’è il caso di un omicidio e dall’altra c’è il desiderio di conoscere meglio Marco. La suora capisce che il poliziotto è un uomo burbero, solo e molto intelligente e per questo, e per il passato che la lega a lui, decide di prendersi cura di lui. L’occasione per stargli più vicino le si presenta quando si rompono le tubature dell’acqua dell’appartamento sopra quello del poliziotto e lui è costretto a lasciare la sua casa. Suor Angela gli propone di trasferirsi al convento sino a quando non sarà tutto a posto. La suora fa di tutto per fargli accettare l’invito ed escogita pure un tranello. Intanto Giulia è stata assunta nel bar e tra lei e Marco volano scintille… di odio. Si scopre che la ragazza era stata lasciata dall’ispettore e pochi giorni dopo aveva scoperto di essere incinta. Dopo aver trovato il suo ex compagno tra le braccia di un’altra, l’ex operaia aveva scelto di continuare la gravidanza e di abbandonare i suoi studi per vivere da sola... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 agosto 2024

Nella Puntata Speciale di Un Posto al Sole di oggi - 19 agosto 2024 - la scelta di Eduardo e Clara, coronata dal matrimonio tra i due, ha fatto scatenare la furia di Alberto. Palladini si è trovato a dover salutare il figlio e a incontrarlo, quando possibile e sotto stretta osservazione. La situazione è ingestibile per l’avvocato, che ha quindi deciso di prendersi la sua vendetta contro Sabbiese e, nelle ultime puntate inedite – concluse il 9 agosto 2024 – si è alleato con Torrente per averla vinta... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

