Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni: dal 19 agosto 2024 in arrivo su Rai1 le repliche delle Prime Stagioni

Anticipazioni TV

Conclusa la settima di Ferragosto 2024 è tempo di tornare a parlare di Fiction. Al posto di Un Passo dal Cielo, nei pomeriggi di Rai1 - sino a settembre 2024 - ci faranno compagnia le repliche di Che Dio Ci Aiuti, che comincerà dalla prima stagione.

Nei pomeriggi di Rai1 arrivano le repliche di Che Dio Ci Aiuti. La Fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi ci farà compagnia per questa fine estate 2024 e andrà in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 14.05. Si comincia lunedì 19 agosto 2024, subito dopo la settimana di Ferragosto 2024, con la prima puntata della prima stagione della serie.

Lunedì 19 agosto 2024 verranno trasmessi due episodi, intitolati Fantasmi del Passato e Innocenti Bugie.

Che Dio ci Aiuti: Le repliche della Fiction arrivano nei pomeriggi di Rai1

Che Dio Ci Aiuti arriva, come già previsto a inizio estate 2024, su Rai1. Le repliche della Fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi vengono anticipate al 19 agosto 2024 e si comincia con la prima stagione della serie. Le vicende del Convento degli Angeli rimarranno con noi sino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre 2024 ci sarà invece il ritorno de Il Paradiso delle Signore, con la nuova stagione, la cui trama ufficiale ci rivela grandi novità e preziose new entry.

Che Dio Ci Aiuti: Fantasmi del Passato

Suor Angela è riuscita a convincere suor Costanza, la madre superiora, ad aprire un bar nel convitto. Tutto questo per evitare che il convento chiuda a causa di carenza di vocazioni e qualche importante difficoltà economica. Mentre gli operai lavorano per creare lo spazio per l’Angolo Divino, viene trovato il cadavere di Edoardo Lanzi, un uomo scomparso anni addietro e figlio di un noto imprenditore locale. Tra i lavoratori c’è Giulia Sabatini che si imbatte in Marco Ferrari, l’ispettore di polizia a cui è stato affidato il caso e sua vecchia fiamma.

Suor Angela, decisa a scoprire la verità, decide di indagare e grazie al suo intuito riesce a scoprire chi è l’assassino del Lanzi. La suora convince Giulia a dormire nel convento insieme a sua figlia Cecilia, che si rivela un vero peperino. Tra lei, Marco e sua madre si scatena una situazione piuttosto singolare e solo suor Angela riesce a risolvere il tutto. Intanto al convento arriva pure Margherita, una giovane ingenua che si trova per la prima volta fuori di casa. L’arrivo della ragazza scatena in Suor Angela un ricordo molto doloroso e la porta a scoprire che Marco, il poliziotto, è il figlio di una donna il cui marito, tempo prima, era stato coinvolto in una rapina organizzata dagli amici di suor Angela e in cui pure lei è stata coinvolta.

Che Dio ci Aiuti: Innocenti bugie

Suor Angela si trova a gestire due complicate situazioni. Da una parte c’è il caso di un omicidio e dall’altra c’è il desiderio di conoscere meglio Marco. La suora capisce che il poliziotto è un uomo burbero, solo e molto intelligente e per questo, e per il passato che la lega a lui, decide di prendersi cura di lui. L’occasione per stargli più vicino le si presenta quando si rompono le tubature dell’acqua dell’appartamento sopra quello del poliziotto e lui è costretto a lasciare la sua casa. Suor Angela gli propone di trasferirsi al convento sino a quando non sarà tutto a posto. La suora fa di tutto per fargli accettare l’invito ed escogita pure un tranello. Intanto Giulia è stata assunta nel bar e tra lei e Marco volano scintille… di odio. Si scopre che la ragazza era stata lasciata dall’ispettore e pochi giorni dopo aveva scoperto di essere incinta. Dopo aver trovato il suo ex compagno tra le braccia di un’altra, l’ex operaia aveva scelto di continuare la gravidanza e di abbandonare i suoi studi per vivere da sola.

Al convento fa il suo ingresso pure Azzurra, la bellissima ma anche viziatissima figlia del ricco notaio Leonardi, che ha chiesto alle suore di ospitare la giovane per darle una lezione e per farle imparare a non sperperare i propri soldi. Per Azzurra la nuova vita è terribile ma cambia idea quando incontra Marco.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.