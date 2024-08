Un Passo dal Cielo: l'ottava stagione prossimamente su Rai1

Anticipazioni TV

Un Passo dal Cielo tornerà molto presto su Rai1. Dopo le repliche delle stagioni andate in onda nelle scorse stagioni, la Fiction è destinata a farci compagnia in prima serata con nuove e avvincenti puntate. Scopriamo insieme le novità che per il momento sappiamo sugli episodi inediti.

Sono ormai concluse le repliche di Un Passo dal Cielo. La Fiction di Rai1 ci ha fatto compagnia per quasi tutta l’estate 2024 e ci lascerà in compagnia di Che Dio Ci Aiuti, sempre in replica, che continuerà fino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre 2024 arriverà la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ma sono in arrivo puntate inedite anche per le due serie prima citate.

Un Passo dal Cielo: l’ottava stagione in arrivo su Rai1

L’estate 2024 ci ha permesso di fare un rapido ripasso delle stagioni di Un Passo dal Cielo andate in onda su Rai1 dal 2011 al 2023. Lo scorso dicembre 2023 era stata data la notizia che la Fiction con Giusy Buscemi avrebbe continuato con la sua storia e che ci sarebbe stata l’ottava stagione. Le riprese sono cominciate a inizio di quest’estate e sono trapelate le prime notizie sui nuovi episodi, che probabilmente saranno disponibili nell’autunno inverno 2025.

Giusy Buscemi e Enrico Ianniello saranno ancora i fratelli Nappi, impegnati a risolvere crimini e misteri in mezzo ai boschi. Manuela e Vincenzo dovranno ancora una volta conciliare lavoro e vita privata e, come abbiamo visto, non è sempre semplice per nessuno dei due. Nelle scorse stagioni li abbiamo visti affrontare fantasmi del passato, ex ingombranti e nuovi amori da preservare ma anche cercare di essere sempre fedeli a se stessi.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: l’ottava stagione si gira sempre sulle Dolomiti

Un Passo dal Cielo 8 continuerà a essere ambientata sulle Dolomiti. Vincenzo e Manuela sembra che abbiano scelto San Vito di Cadore come loro casa e non la lasceranno neanche quest’anno. Ci si sposterà però sul Monte Piana, che aveva fatto da set naturale già ad alcune scene della quarta stagione.

Le riprese si sono spostate anche nel Lazio, nei Castelli Romani ed è probabile che nei prossimi mesi avremo più informazioni in merito a tutti i luoghi in cui l’ottava stagione della Fiction è stata girata.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Nell’ottava stagione un ritorno inaspettato

L’ottava stagione di Un Passo dal Cielo vedrà Manuela e Vincenzo di nuovo protagonisti. Con loro ci sarà ancora Huber, interpretato da Gianmarco Pozzoli ma anche Nathan, l’uomo degli orsi interpretato da Marco Rossetti. Nonostante la storyline del suo personaggio sembrasse conclusa alla fine della settima stagione, è stato confermato che sarà anche lui tra i protagonisti della Fiction, che – lo ricordiamo – è attualmente in fase di lavorazione ed è prevista con molta probabilità per il 2025, sempre in prima serata su Rai1.