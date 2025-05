Che Dio ci aiuti 8, stasera su Rai 1 la nona puntata: fra Pietro e Cristina è crisi

Anticipazioni TV

Questa sera, su Rai 1 in prima serata, torna l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, una delle serie più amate dal pubblico italiano e di cui è protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ad affiancarla, nel ruolo dello psichiatra Lorenzo Riva, che dirige una casa-famiglia chiamata La Casa del sorriso, c'è Giovanni Scifoni. La regia è di Francesco Vicario e l'ambientazione non è più Il Convento degli Angeli Custodi di Assisi, ma Roma, dove Azzurra si è trasferita con il pulmino blu di Suor Angela. Nella casa famiglia ci sono tre ragazze - Olly, Melody e Cristina - e i figli di Lorenzo: la piccola Giulia e Pietro. Che Dio ci aiuti 8 è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Le puntate sono 10 e siamo arrivati alla nona.

Che Dio ci aiuti 8: dove eravamo rimasti?

Azzurra ha ricevuto la visita sia di Suor Costanza, che tentava di aiutare una novizia perseguitata dall'ex compagno, che di sua sorella Rosa, che voleva adottare una bambina pur essendo una madre single. Lorenzo si è accorto di avere difficoltà ad accettare la relazione fra Pietro e Cristina, ma i due ragazzi sembrano amarsi moltissimo, tanto che Cristina ha cominciato a prendere in considerazione l'idea di tenere la bambina. Olly si è ricordata una parte del suo passato e ha cercato di evitare di fare ulteriori terapie per aggiungere nuove tessere al mosaico della sua infanzia. Melody è partita per un romantico weekend con Corrado.

Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni della nona puntata

La nona puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti 8 si divide in due episodi: Omnia vincit amor e Tra bianco e nero.

Omnia vincit amor

Mentre Lorenzo e Azzurra sono impegnati con il caso di un bambino che è stato abbandonato dalla mamma, Olly si domanda se suo padre le abbia voluto bene oppure no. Fra Melody e Corrado le cose sembrano andare benissimo, ma Azzurra sospetta che la ragazza sia troppo accondiscendente nei confronti del fidanzato e teme che possa di nuovo annullarsi per un uomo. Lorenzo si domanda se davvero Pietro e Cristina siano fatti l'uno per l'altra e cerca di mettere il bastone fra le ruote al loro amore.

Tra bianco e nero

Lorenzo e Azzurra si occupano del caso di un padre e un figlio che non si vedono da molto tempo. Azzurra cerca di aiutare Olly a non soffrire per il suo passato e per suo padre. Melody deve incontrare Sandrino e ha paura di non essere abbastanza forte. Lorenzo si pente di aver tentato di ostacolare il rapporto tra Pietro e Cristina, che nel frattempo sono entrati in crisi. Cristina scopre che Lorenzo ha fatto qualcosa di grave contro di lei e minaccia di lasciare per sempre La Casa del Sorriso.

Non perdete questa sera, in prima serata su Rai 1, la nona nonché penultima puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti.