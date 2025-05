Che Dio ci aiuti 8, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: che fine farà La Casa del Sorriso?

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, c'è il gran finale dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti 8. Scopriremo se la Casa del Sorriso verrà chiusa e se Cristina tornerà con Pietro e terrà la bambina.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la decima e ultima puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la serie con Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, che dal Convento degli Angeli Custodi di Assisi si è trasferita a Roma presso la Casa del Sorriso, una casa-famiglia diretta da uno psichiatra di nome Lorenzo Riva, che ha il volto di Giovanni Scifoni. Che Dio ci aiuti 8 è prodotta da Matilde e Luca Bernabei e diretta da Francesco Vicario. Suor Angela e Suor Costanza fanno capolino in qualche episodio e la scena è quindi tutta per Suor Azzurra, che si occupa di una serie di casi insieme a Lorenzo, a cui insegna l’arte di origliare non vista. Gli altri personaggi sono le ragazze della Casa del Sorriso - Melody, Cristina e Olly - e i figli del Dottor Riva - Pietro e Giulia. A interpretare le prime sono rispettivamente Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli e Ludovica Ciaschetti, e se Pietro è impersonato da Tommaso Donadoni, a prestare il volto alla piccola Giulia è Gaia Bella.

Che Dio ci aiuti 8: dove eravamo rimasti?

Lorenzo ha cercato in tutti i modi di mettere zizzania fra Pietro e Cristina, prima attraverso un test che ha sottolineato quanto su alcune cose siano incompatibili e poi scrivendo una relazione su Cristina in cui c'era scritto che la ragazza non ha fatto nessun progresso da quando è entrata nella casa-famiglia. Cristina ha lasciato Pietro e, dopo aver scoperto la relazione di Lorenzo, ha deciso di andarsene via. Olly finalmente ha ricordato altri pezzi della sua infanzia e ha capito che il padre l'ha abbandonata perché vittima di una forte depressione. Melody si è mostrata troppo accondiscendente nei confronti di Corrado e Azzurra ha avuto paura che la ragazza avesse intenzione di annullarsi completamente come ha fatto con Sandrino.

Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni dell'ultima puntata

La nona e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 è divisa in due episodi: La seconda della lista e Nella mente e nel cuore

La seconda della lista

Il medico di Cristina dice ad Azzurra che la gravidanza della ragazza è a rischio, così la suora decide di metterla a riposo e di farla assistere da Pietro. Cristina comincia così a chiedersi se andare via dalla Casa del Sorriso sia davvero la cosa giusta per lei. Corrado comunica a Melody una notizia che potrebbe cambiargli la vita ma che andrebbe a ostacolare la loro relazione. Insieme a Suor Angela e Lorenzo, Azzurra si occupa di un caso di prostituzione minorile nel quale sono coinvolte diverse ragazze.

Nella mente e nel cuore

Il tribunale deve decidere se abilitare o meno La Casa del Sorriso oppure farle chiudere battenti, quindi nella casa-famiglia sono giorni convulsi. In più Suor Angela si è cacciata in un guaio perché la polizia ha trovato della droga nella sua tonaca: è chiaro che qualcuno l'ha incastrata. Per Cristina è arrivato il momento di congedarsi dalla Casa del Sorriso, ma ecco che deve correre in ospedale, dove dovrà decidere se tornare alla sua vecchia vita o restare con la sua nuova "famiglia".

Non perdete la decima e ultima puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti 8: l'appuntamento è per questa sera in prima serata su Rai 1.