Cambio Palinsesto Mediaset e Rai1, da Beautiful a Sei Sorelle: il 14 giugno 2023 saltano tutte le Soap del pomeriggio

Nuovo cambio di programmazione Mediaset e Rai per la morte di Silvio Berlusconi. Domani, mercoledì 14 giugno 2023, le Soap del pomeriggio, Beautiful, Terra Amara, La Promessa, Un Altro Domani e Sei Sorelle, non saranno trasmesse per lasciare posto alla diretta dei funerali dell'ex premier. Scopriamo insieme cosa succederà in TV.

Settimana intensa per la programmazione Mediaset e Rai. Dopo la giornata di lunedì 12 giugno 2023 e di ieri martedì 13 giugno, le Soap non andranno in onda neanche oggi, mercoledì 14 giugno 2023. Beautiful, Terra Amara, La Promessa, Un Altro Domani e Sei Sorelle su Rai1, lasceranno spazio alla diretta dei funerali di Silvio Berlusconi, morto nella mattina di lunedì scorso.

Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani non vanno in onda il 14 giugno 2023

Dopo la lunga programmazione speciale di lunedì 12 giugno 2023 e di martedì 13 giugno 2023 – tutta dedicata a Silvio Berlusconi, scomparso nella mattinata – anche oggi 14 giugno 2023, le Soap Mediaset subiranno un cambio di programmazione. Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani non saranno trasmesse, per lasciare spazio ai funerali del “Cavaliere”. Sarà un pomeriggio atipico come quello di ieri e presumibilmente tutta la programmazione di Canale5 subirà cambiamenti e slittamenti, che si potrebbero protrarre nel weekend. Attendiamo le ore per avere certezza di quello che succederà in questa terza settimana di giugno.

Soap Rai: Sei Sorelle non va in onda, regolare invece Un Posto al Sole

Come successo lunedì 12 giugno e ieri, martedì 13 giugno 2023, anche oggi 14 giugno 2023, Sei Sorelle non andrà in onda. Al suo posto sarà trasmesso uno speciale dedicato alla morte e ai funerali di Silvio Berlusconi. Regolare invece la messa in onda di Un Posto al Sole. La Soap di Rai3 ci aspetterà alle 20.50, per continuare a scoprire cosa ne sarà della vita amorosa di Marina e Roberto, ora che la Giordano è di nuovo a Napoli.

Soap Mediaset e Rai: come riprenderà la programmazione?

Come già capitato in passato con i funerali di Elisabetta II, la settimana che ci apprestiamo a continuare sarà piuttosto intensa. La programmazione sia Rai che Mediaset potrebbe subire ulteriori cambiamenti e ci potrebbe vedere impegnati a continui aggiornamenti di palinsesto. Presumibilmente, da giovedì 15 giugno 2023 le Soap dovrebbero riprendere la loro regolare messa in onda, con qualche puntata in più nel weekend, soprattutto sabato 17 giugno e domenica 18 giugno 2023.