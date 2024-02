Califano: Leo Gassmann ci racconta il suo Califano a Sanremo 2024

Anticipazioni TV

Il Film Tv Califano ci aspetta stasera, domenica 11 febbraio 2024. Prima di entrare nella vita del Califfo ecco una piccola ma intensa intervista a Leo Gassmann.

Mancano poche ore al debutto di Califano" target="_blank">Califano, il Film TV dedicato a Franco Califano. L’appuntamento è per stasera, domenica 11 febbraio 2024, alle ore 21.25, ma noi abbiamo un piccolo spoiler, rivelatoci dal suo stesso protagonista di questa sera, Leo Gassmann.

Califano Anticipazioni: Stasera su Rai1 il Film TV con Leo Gassmann nei panni del Califfo Franco Califano Leggi anche

L’artista, al suo debutto come attore, ci ha raccontato – nella bella cornice di Sanremo 2024, il suo Califano. Sapevamo già – dalla conferenza stampa sul Film – che il Franco Califano di Gassmann sarebbe stato un Califfo autentico ma soprattutto raccontato a 360°. Un Franco giovane, che cerca di conquistare la sua libertà sino a un cantante più maturo, segnato dai guai che la vita gli ha riservato.

Gassmann lo ha portato in scena con un’umiltà e una purezza incredibili e da fan del Califfo non possiamo che apprezzare questo ma soprattutto il grande impegno dell’attore e cantante nell’interpretare personalmente i brani del suo personaggio senza imitarlo e senza diventarne una macchietta.

Leo Gassmann saprà raccontare un Franco Califano che forse molti non conoscono e tutto questo grazie all’aiuto degli amici di una vita del Califfo, come Antonello Mazzeo, che hanno raccontato a tutto il cast qualcosa in più di lui. Un lavoro di scoperta del musicista, cantante e paroliere ma soprattutto poeta, che ha sempre cercato la libertà ed è sempre fuggito da tutto quello che lo faceva sentire in gabbia, anche se poi in gabbia ci è finito davvero. Ma eccole le parole di Leo Gassmann in una nostra piccola ma intensa videointervista: