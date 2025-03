C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 8 marzo

Anticipazioni TV

Oggi, sabato 8 marzo 2025, in prima serata su Canale 5, tornano le emozionanti storie di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi.

Oggi, sabato 8 marzo , in prima serata su Canale 5, torna C'è Posta per Te, l'imperdibile appuntamento del sabato sera con il people show di Maria De Filippi, giunto alla sua ventottesima edizione.

C'è Posta per Te: le anticipazioni di sabato 8 marzo

Nell’immancabile appuntamento tv del sabato sera con Maria De Filippi e il people show C'è Posta per Te in onda oggi sabato 8 marzo in prima serata su Canale 5, il programma di grande successo che da oltre 25 anni entra nelle case degli italiani con commoventi storie di riconciliazioni, seconde possibilità, sorrisi, nuovi inizi, perdoni e primi amori mai dimenticati, racconti di vita vera capaci di emozionare, far riflettere, divertire, in cui il pubblico può riconoscersi con i protagonisti in studio. a contribuire alla magia e alla forza delle storie la capacità unica di storytelling e d’ascolto della conduttrice, che riesce sempre a dar forma alle parole non dette, a riempire silenzi che sembrano incolmabili e tessere le fila del racconto in maniera profonda, puntuale e coinvolgente.

Questa settimana in studio per due indimenticabili regali: il bellissimo attore di cinema Michele Morrone e Stash frontman della band “The Kolors”

Ad aiutare Maria nel recapito delle buste ci saranno i fidati postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, pronti a portare gli inviti che cambieranno la vita dei partecipanti.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 8 marzo, a partire dalle 21.20 su Canale 5.