C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 8 gennaio

Anticipazioni TV

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata,

Oggi, sabato 8 gennaio, torna l’attesissimo l’appuntamento con Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te, programma che debutta per la 25° volta.

Il format, ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa, ha come protagoniste assolute le persone e le loro storie. Attraverso il racconto e la capacità di ascolto, Maria cerca di mediare una situazione sentimentale forse giunta al capolinea, cercando di mettere a fuoco le vere ragioni che hanno portato quella storia ad una frattura insanabile.

Storie che portano spesso a riflettere sui rapporti umani e su come sia importante nei confronti di una persona cara riuscire a fare dei gesti d’amore, riuscire a perdonare e a dare una seconda chance. Storie spesso difficili, che hanno causato grandi sofferenze, storie di lunghe separazioni e silenzi, storie molto coinvolgenti dal punto di vista sentimentale ma anche storie delicate e a volte divertenti come i primi amori mai dimenticati che raccontano momenti di affetto, gioia e allegria.

Maria ha fatto del racconto il suo marchio di fabbrica. Un racconto che si sviluppa in tutti i suoi programmi e che in questo format trova la sua più completa e felice realizzazione. Nella prima puntata a essere coinvolti in due bellissime sorprese uno dei grandi fautori della televisione italiana, autore e conduttore d’eccellenza Paolo Bonolis e Stefano De Martino, che con tenacia, lavoro e talento e’ diventato l’artista e l’uomo che e’ oggi.

A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 8 gennaio, a partire dalle 21.20 su Canale 5.