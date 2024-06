Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono i testimonial di Sky Stream

Anticipazioni TV

Sky Stream è il nuovo box che permette di scegliere, in modo facile e veloce, tra i tanti contenuti disponibili su Sky e sulle principali app e canali in chiaro. La nuova campagna di comunicazione partirà domani e vedrà come testimonial i tre giudici di MasterChef Italia, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Districarsi tra le varie app e perdere tempo alla ricerca del contenuto da guardare è ormai un’esperienza che tutti, ma proprio tutti, hanno sperimentato almeno una volta. I tre giudici di MasterChef Italia – gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – non fanno eccezione, come mostra la campagna di comunicazione di Sky Stream, il nuovo box che permette di scegliere, in modo facile e veloce, tra i tanti contenuti disponibili su Sky e sulle principali app e canali in chiaro.

Sky Stream, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli testimonial del nuovo spot

Nello spot, in onda da domani, giovedì 6 giugno su tutte le TV nazionali, i tre chef stanno trascorrendo una serata insieme. Locatelli sta preparando la cena, indaffarato ai fornelli, mentre Barbieri è in soggiorno, davanti alla tv e sta cercando un contenuto da vedere. La ricerca, però, è lunga e macchinosa, tanto da far spazientire il povero Bruno, che tra le tante app e le migliaia di contenuti si trova di fronte a un vero proprio “mappazzone”. Ma ecco che Cannavacciuolo viene in soccorso dei due amici facendogli scoprire una grande novità: Sky Stream. Antonino lo collega semplicemente al Wi-Fi ed il gioco è fatto: “scegliere cosa guardare non è mai stato così semplice”, come recita il payoff di campagna.

Sky Stream è l’unico box che integra i contenuti, sia live che on demand, di Sky, dei principali canali in chiaro e delle principali app, tra cui Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity. Porta sullo schermo di casa l’interfaccia semplice e intuitiva di Sky Glass e, grazie al suo software Entertainment OS, trasforma l’esperienza televisiva di tutte le TV dotate di una porta HDMI.

La sua interfaccia semplice e intuitiva, controllabile anche con la voce, permette di ricercare tutti i contenuti senza dover passare da un’app all’altra. Con Sky Stream è possibile mettere in pausa la TV, far ripartire dall’inizio il programma in onda con la funzione Restart e creare il proprio palinsesto personalizzato, grazie alle playlist personali. È facile da installare, basta collegarlo alla rete internet per iniziare a guardare i propri contenuti preferiti, anche in 4K.

Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia ha commentato:

“Sky Stream è una vera rivoluzione perché trasforma ogni TV e la rende ancora più smart. Avere sempre più contenuti a disposizione ha ampliato la nostra scelta ma tra tante app e canali spesso si rischia l'effetto ‘mappazzone’ - come dice lo chef Barbieri, testimonial della nostra campagna insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ora con Sky Stream, sempre più famiglie potranno finalmente trovare tutti i loro programmi preferiti in un unico posto e scegliere cosa guardare non è mai stato così semplice”.