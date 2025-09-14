Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Trapani, la Città dei due Mari, il 14 settembre 2025 su Sky e NOW

Anticipazioni TV

La seconda tappa della nuova stagione di Bruno Barbieri - 4 Hotel ci porta a Trapani, la città dei due mari, per una puntata tra tradizione e storia. Ecco chi sono gli hotel e gli albergatori in gara.

Continua il viaggio di Bruno Barbieri – 4 Hotel. Nella seconda puntata della nuova stagione 2025, in onda oggi – domenica 14 settembre 2025 - lo chef stellato ci porterà alla scoperta delle meraviglie di Trapani, la “città dei due mari”, piena di tradizione e di storia. L’appuntamento è su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW. Scopriamo insieme chi saranno gli hotel e gli albergatori in onda oggi.

Bruno Barbieri – 4 Hotel arriva a Trapani per la seconda puntata della stagione 2025

La nuova tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel, stagione 2025, ci porta in Sicilia, per la precisione a Trapani. Tra sale, vino, pesca, tradizioni, cultura, il territorio trapanese ha molto da raccontare e Barbieri si spingerà anche lungo la costa, fino a Marsala, dove Garibaldi e i Mille fecero la Storia. Anche in questo episodio vedremo 4 hotel e 4 albergatori sfidarsi per aggiudicarsi il ruolo di migliore e ognuno di loro – Bruno Barbieri compreso – sperimenterà l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e, più in generale, l’ospitalità del proprio rivale. Si comincia con il fare il check in in struttura e dopo aver passato la notte, al momento del check-out, ogni concorrente è chiamato a votare – con un voto da 0 a 10 – le cinque categorie ormai diventate un must del programma, ovvero location, camera, colazione, servizi, prezzo.

Nella prima puntata all’Elba abbiamo visto la novità di quest’anno, ovvero il bonus Barbieri Plus, che consiste in 5 punti in più che lo chef stellato può decidere di dare a una struttura che lo ha colpito particolarmente, magari con un gesto, una coccola, un’attenzione, un’attività in più, che l’ha differenziata dalle altre. Ovviamente non manca l’attenzione di Barbieri per il green e il suo bollino è sempre nelle sue tasche. Il risultato della votazione, compreso il bonus plus, viene svelato solo alla fine dei quattro soggiorni e durante il confronto finale mentre i voti dello chef vengono resi noti alla fine della puntata, quando viene decretato il vincitore.

Ma chi sono i concorrenti della seconda puntata di oggi, domenica 14 settembre 2025? Scopriamolo insieme.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: Ecco gli Hotel Del Secondo Episodio, a Trapani

Scopriamo insieme chi sono i 4 concorrenti della seconda tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel, a Trapani:

Villa Favorita

Luigi è il direttore un antico baglio di metà Ottocento, diventato struttura ricettiva 50 anni fa. Luigi ha due lauree, un master, parla 5 lingue e ha lavorato in giro per il mondo. È poi tornato in Sicilia, la sua terra, con l’obiettivo di promuoverla. L’hotel, di 3000 mq, si divide in due parti ovvero un resort formato da mini-appartamenti con servizi di un albergo tradizionale e una parte centrale costituita dalla villa, con 12 camere, ristrutturata con criteri conservativi, che ha mantenuto alcuni elementi originari come i pavimenti dell’800 ricavati da botti di legno.

Palazzo Gatto Art Hotel

Salvatore è il proprietario di Palazzo Gatto, un hotel a 4 stelle di 19 camere nel centro storico di Trapani; la struttura è nata dal recupero di un palazzo del ‘700, ristrutturato da un architetto locale e arredato con ceramiche di Santo Stefano di Camastra realizzate ad hoc. Nonostante l’origine antica del palazzo, l’hotel è modernissimo e ogni piano è differenziato da luci colorate diverse. La moderna SPA è fucsia, il primo piano è giallo, il secondo piano è arancione e il terzo piano è bianco e nero. Ci sono inoltre una cantina nell’ipogeo e un’altra zona relax con vasca idromassaggio sul rooftop.

Hotel San Michele

Giuliana è la general manager dell’Hotel San Michele, un 3 stelle che sorge in un palazzo antico del centro storico di Trapani. Giuliana è figlia di albergatori e dopo i suoi studi di hôtellerie ed esperienze lavorative all’estero, ha scelto di rientrare per portare avanti l’attività di famiglia. La struttura ha subìto un’attenta e minuziosa ristrutturazione che ha saputo coniugare perfettamente modernità e storicità. Le 21 stanze presenti si differenziano principalmente per grandezza e per arredi aggiuntivi, mantenendo le antiche maioliche recuperate, con un mix di toni tenui e colori vivaci.

Venere Di Erice Resort

Chiara è la proprietaria, insieme al marito, del Venere di Erice, un hotel 4 stelle situato a Valderice, a pochi km da Trapani. Il punto di forza dell’hotel è sicuramente il panorama; si affaccia infatti sul golfo di Bonagia, la vista è mozzafiato e sembra sia “sospeso nel cielo”. Oltre alle 62 camere troviamo una piscina all'aperto, un ristorante, una spa - con bagno turco, sauna finlandese, doccia emozionale e piscina riscaldata con idromassaggio - e uno “sky lounge bar”, uno dei fiori all’occhiello del resort.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.