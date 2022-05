Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Salih è l'assassino della madre di Cesur. Tahsin lo uccide!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Brave and Beautiful relative alle puntate presto in arrivo su Canale5. Nei prossimi episodi della Soap, Tahsin e Cesur scopriranno che a uccidere Fugen è stato Salih. Tra il Korludağ e il suo braccio destro sarà guerra aperta.

Nuove tessere si aggiungono al difficile puzzle sulla morte di Fugen. Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che sia Cesur che Tahsin scopriranno che dietro la tragica scomparsa della madre dell'Alemdaroğlu c'è la mano di Salih. Sarà un vero e proprio colpo di scena, che porterà a un finale del tutto inaspettato. Cosa succederà nei prossimi episodi della soap di Canale 5? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur interroga l'ex guardia delle industrie Korludağ

Cesur vuole la verità sulla morte di sua madre e con Suhan sono arrivati in un albergo fuori città per interrogare un'ex guardia delle industrie Korludağ, sicuri di ricevere da lui delle importanti informazioni. E in effetti le cose andranno proprio così. Cesur riuscito a parlare con l'uomo, scoprirà da lui un importante dettaglio e un nome. L'operaio gli rivelerà di aver ricevuto da Salih l'ordine di portare il metallo, con cui era fatta la gabbia in cui era rinchiusa Fugen, in fabbrica ma gli confesserà di essere convinto che Salih avesse ricevuto questo stesso ordine da qualcun altro. L'Alemdaroğlu capirà dunque che dietro alla tragedia che ha visto protagonista sua madre c'è lo zampino del braccio destro di Tahsin, pronto ad avere giustizia, si rimetterà in macchina verso casa. Suhan – che non assisterà al faccia a faccia tra suo marito e la guardia – non sarà per il momento informata della questione e sarà costretta, per il momento, a seguire Cesur senza avere grandi spiegazioni.

Tahsin scopre che Salih ha fatto precipitare Fugen in Brave and Beautiful

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che non sarà solo Cesur a scoprire questo importante segreto. Anche Tahsin ne verrà a conoscenza. Il Korludağ riceverà un pacchetto anonimo, contenente un CD. Messo nel lettore, Tahsin vedrà un video che ritrae Salih intento a schiacciare il pulsante di apertura della gabbia di Fugen, causandone così la morte. Il padre di Suhan si sentirà pugnalato alle spalle. Come ha potuto il suo fedele braccio destro tradirlo così e permettere che lui fosse accusato di un tale delitto? Vi anticipiamo che il confronto tra i due avrà un finale inaspettato.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin uccide inavvertitamente Salih

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che dopo aver visto il video, Tahsin chiederà a Salih di vedersi lontano da occhi indiscreti. I due si incontreranno ai margini della foresta e il loro faccia a faccia sarà terribile. Il Korludağ accuserà il suo vecchio amico di averlo tradito, di avergli causato grossi guai e di essere pronto a portare il CD alla Polizia, per scagionarsi definitivamente di una colpa non sua. Salih, spaventato dalle azioni del suo capo, cercherà di fermarlo. Non solo, gli confesserà di non averlo mai voluto imbrogliare e di essere stato incastrato lui stesso, da qualcuno che si sta prendendo gioco di entrambi. Ma il padre di Suhan non gli crederà neanche per un minuto e lo minaccerà di rovinarlo. Sarà a quel punto che Salih gli punterà una pistola contro, sperando di fermarlo. Purtroppo però le cose andranno molto diversamente da come entrambi gli uomini avevano pensato. Nella colluttazione per frenarsi a vicenda, partirà un colpo che ferirà a morte Salih. Tahsin si macchierà quindi le mani del sangue del suo alleato ma la colpa non ricadrà su di lui.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.