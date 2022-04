Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Korhan tradisce Tahsin. Cesur ha la sua vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Brave and Beautiful per le puntate in arrivo su Canale5. Nelle Trame della soap vediamo che Cesur riuscirà a ottenere la sua vendetta e sarà tutto merito di Korhan, suo nuovo prezioso alleato.

Grandi colpi di scena in arrivo nelle puntate di Brave and Beautiful. Cesur riuscirà finalmente a prendersi la sua vendetta nei confronti di Tahsin e ad aiutarlo ci penserà un alleato inaspettato: Korhan. Il giovane Korludag deciderà di voltare le spalle al padre e di appoggiare il cognato, per prendersi anche lui la sua rivincita. Ma scopriamo cosa succederà negli episodi della soap, molto presto in onda su Canale5.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur trova un modo per incastrare Tahsin

Cesur vuole prendersi la sua vendetta contro Tahsin. Il ragazzo non è ancora soddisfatto e non gli basta che Adalet, la vera omicida di suo padre, sia finita in prigione ma desidera che anche il Kordulag paghi per i suoi crimini. Per questo lascerà momentaneamente le sue indagini sulla morte della madre, per tornare al suo obiettivo iniziale: incastrare il padre di Suhan. Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che l'Alemdaroğlu troverà un inaspettato alleato, pronto a dargli una mano. Si tratterà di Korhan, deluso dal padre e desideroso di prendersi anche lui una rivincita su di lui. Anni di risentimento e di poco amore, porteranno il fratello della protagonista della soap, ad appoggiare i piani del cognato e di Riza.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur piazza delle telecamere in casa di Tahsin

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che Cesur penserà di agire in questo modo: piazzerà delle telecamere in casa di Tahsin e spingerà Korhan ad affrontare faccia a faccia il padre, portandolo a confessare i suoi crimini. E così davvero succederà. Il Kordulag junior si presenterà dal suo odiato papà, pronto a rinfacciargli di non averlo mai sostenuto e protetto. Tahsin, furioso con il figlio, non si tratterà dal dimostrargli ancora una volta il suo disprezzo, rinfacciandogli addirittura di non essere stato neanche capace di togliersi la vita. Lo scontro sarà talmente serrato da portare il perfido capo famiglia a confessare al fratello di Suhan di aver sempre pensato agli affari di famiglia, coprendo addirittura i delitti di Adalet. Per Cesur sarà la svolta! Tahsin confesserà di aver sempre saputo e di essere stato presente sia all'omicidio del direttore del collegio sia a quello di Hasan. La verità è ormai nelle sue mani.

Trame e Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur e Riza incastrano Tahsin

Grazie all'aiuto di Korhan, Cesur avrà finalmente in mano la verità su Tahsin. Peccato però che il ragazzo non potrà usare le registrazioni in suo possesso. Banu gli farà notare che le prove da lui acquisite sono illegali. Non avrebbe mai potuto mettere delle telecamere in casa del Kordulag e potrebbe rischiare di essere incriminato lui. Per questo l'Alemdaroğlu dovrà ricorrere ad altri stratagemmi. Con la complicità di Riza e di un ignaro Salih, attirerà Tahsin – senza scorta – in un magazzino. Uscito allo scoperto e con Riza che tiene sotto tiro Salih, il ragazzo gli mostrerà le registrazioni fatte a casa sua, minacciandolo di divulgarle il prima possibile. Per evitare lo scandalo e la prigione, il nemico numero uno di Cesur dovrà quindi cedere ai suoi ricatti. Questo vorrà dire che sarà costretto a firmare dei documenti, con cui cederà la sua azienda nelle mani di suo genero, dichiarando la sua resa. Vendetta, tremenda vendetta!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.55.