Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Riza gli salva la vita, ma Cesur non si fida di lui! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia rivelano che, benché il fratello di Adalet gli abbia fatto da scudo umano, facendogli schivare una pallottola, l'Alemdaroglu nutre ancora qualche sospetto su di lui...

Nelle puntate italiane di Brave and Beautiful Cesur è impegnato nella sua eterna lotta contro l'odiato Tahsin. Le anticipazioni turche, invece, ci dicono che il ragazzo inizierà ben presto a sospettare di avere anche un altro nemico da sconfiggere. Infatti, nonostante Riza gli abbia letteralmente salvato la vita, l'Alemdaroglu teme che ci sia proprio lui dietro all'omicidio di Fugen, sua madre!

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur assume Riza, ma...

Adalet ha confessato: è stata lei, non suo fratello Riza, ad aver sparato ed ucciso il malvagio preside dell'orfanotrofio in cui sono cresciuti. L'uomo, allora, dopo aver trascorso trent'anni in carcere da innocente, è tornato a piede libero. Riza si dirige subito da Cesur, con una proposta: inizierà a lavorare presso la sua tenuta, se gli offrirà ospitalità. Il ragazzo, in principio dubbioso, alla fine opta per aprirgli le porte della sua dimora. L'Alemdaroglu, in fin dei conti, è consapevole del fatto che loro due sono accomunati dal rancore che, da tempo ormai, covano nei confronti di Tahsin. Infatti, lo scopo di entrambi è quello di mettere in atto un piano di vendetta contro il proprietario terriero!

Riza salva la vita a Cesur, nelle Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful

L'ex galeotto comincia a rimboccarsi le maniche, e si mette all'opera: all'interno della fattoria, dopotutto, le faccende da sbrigare sono innumerevoli. Il marito di Suhan sembra soddisfatto del suo lavoro, anche se non si fida di Riza, tanto che lo fa sorvegliare da Kemal; quando lui se ne rende conto, i rapporti tra di loro s'incrinano. Riza, allora, gira i tacchi e fa per andarsene... quando si accorge che il Cesur è finito nel mirino di un cecchino! Il fratello di Adalet si precipita verso il giovane e gli fa da scudo umano: l'Alemdaroglu schiva il proiettile che lo avrebbe ucciso e che, invece, è andato a finire nel braccio di Riza.

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur sospetta di Riza...

Il figlio dei defunti Hasan e Fugen è consapevole che, se non fosse stato per il tempestivo - ed eroico - intervento del cognato di Tahsin, ora il suo cuore avrebbe smesso di battergli in petto. Contento di essere sopravvissuto all'agguato del misterioso killer, e grato a Riza per avergli salvato la vita, Cesur capisce che c'è soltanto una cosa da fare: fidarsi di lui e sdebitarsi, offrendogli di continuare a lavorare ed abitare nella sua dimora. Tuttavia, ben presto, il protagonista tornerà a nutrire dei sospetti su Riza. Con il passare dei giorni, l'Alemdaroglu si convincerà sempre più del fatto che possa esserci stato proprio il suo salvatore dietro al brutale omicidio di sua madre, Fugen. Il ragazzo escogiterà un piano per provare ad inchiodarlo...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dall'11 al 15 aprile 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.